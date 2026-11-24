Ngày 24/11, theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an): đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi ở Thanh Hóa) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Cao Ngọc Sáng - biệt danh Sáng "Con" được biết đến trên không gian mạng với hình tượng "giang hồ mạng", chuyên sản xuất các video có nội dung xoay quanh các mối quan hệ ngầm và giới giang hồ. Hiện tại, tài khoản Facebook của nhân vật này thu hút khoảng 200.000 người theo dõi, trong khi kênh TikTok cá nhân cũng sở hữu khoảng 40.000 lượt theo dõi.

Cao Ngọc Sáng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C04

Trên các nền tảng mạng xã hội, nội dung do tài khoản của Sáng "Con" đăng tải chủ yếu xoay quanh hình ảnh cá nhân và các đoạn video ngắn mang màu sắc "giang hồ". Xuất hiện với ngoại hình xăm trổ, nhân vật này xây dựng phong cách riêng biệt thông qua các bài đăng đời thường cũng như những tiểu phẩm dàn dựng.

Trong các video của mình, Sáng "Con" thường khai thác chủ đề về mối quan hệ giữa những người được gọi là "anh em", cách đối nhân xử thế, những quan niệm về "tình nghĩa giang hồ" và các tình huống được lồng ghép như "bài học cuộc sống". Hình thức thể hiện này đã giúp các tài khoản mạng xã hội của Sáng "Con" thu hút một lượng người xem và theo dõi nhất định.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.