Bị cáo Hoàng Thị Kim Châu tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2017, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam (cũ) giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn (cũ), gồm: An Phú Quý, Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng, An Cư, 7B, 7B mở rộng, Bách Đạt 1, Sentosa và Khu dân cư chợ Điện Dương.

Trong quá trình triển khai các dự án, Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua các đơn vị phân phối như Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves... ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm nhằm phân phối đất nền và thu tiền của khách hàng theo tiến độ.

Tổng số tiền thu được từ khách hàng tại 9 dự án là hơn 1.287 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Theo hồ sơ kế toán, Công ty Bách Đạt An đã chi hơn 222 tỷ đồng để đầu tư các dự án, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công, nộp tiền sử dụng đất...

Từ ngày 4-5-2017 đến ngày 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Châu giữ chức Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Trong thời gian này, toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bà Châu tiếp nhận và quản lý tiền của công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày, khi công ty thu tiền mặt từ khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng nhập quỹ, cuối ngày, nhân viên mang tiền đến nhà riêng giao cho bà Châu. Bộ phận kế toán đồng thời lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty có nhu cầu chi tiêu, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để phục vụ hoạt động.

Sau đó, bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho bà Điệp, ông Vinh; bản thân bà Châu giữ chức Phó Tổng giám đốc. Lợi dụng việc được giao quản lý nguồn tiền của công ty, từ ngày 31-7-2017 đến ngày 10-8-2023, bà Châu đã chiếm đoạt hơn 774 tỷ đồng dưới hình thức tạm ứng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn ứng.

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua quá trình xét hỏi và tranh luận, vụ án xuất hiện một số tình tiết mới. Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX xem xét, ghi nhận đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hoàng Thị Kim Châu.

Cụ thể, sau khi xét xử sơ thẩm, bà Châu đã tác động gia đình nộp 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Đồng thời, bị cáo tác động ông Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Châu), người đồng sở hữu 20% vốn góp tại Công ty An Phú Quý, cam kết sử dụng toàn bộ phần vốn góp này để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Từ những tình tiết trên, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX giảm mức án tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu về tội “Tham ô tài sản” xuống còn 20 năm tù.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, ý kiến của luật sư bào chữa và đề nghị của Viện kiểm sát, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng quyết định giảm hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp với mức án 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Hoàng Thị Kim Châu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, mức cao nhất đối với hình phạt tù có thời hạn.