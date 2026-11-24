Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. (Ảnh: BVCC)

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về công tác cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ bình gas, sập nhà tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo báo cáo, khoảng 8 giờ sáng 24/11, sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, nghi do nổ bình gas, gây sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến 8 giờ 20 phút, lực lượng y tế có mặt tại hiện trường với 9 xe cấp cứu và 36 cán bộ y tế. Đến 8 giờ 25 phút, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Đáng chú ý, theo thống kê của Sở Y tế đến 13 giờ cùng ngày, có tổng cộng 16 bệnh nhân được ghi nhận, trong đó 6 người đã tử vong.

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị vết thương vùng đầu và vùng mặt. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang điều trị 4 trường hợp, gồm 2 bệnh nhân đa chấn thương, một trường hợp chấn động não và một trường hợp gãy liên mấu chuyển xương đùi phải.

Tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội, 4 bệnh nhân được tiếp nhận, trong đó có 2 trường hợp gãy xương đùi phải và 2 trường hợp đa vết thương phần mềm.

Ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Trong số 6 trường hợp tử vong, có 5 người tử vong ngoại viện và một người tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân

Trước tình hình thương vong nghiêm trọng, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc 4 bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa Đống Đa, đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội tập trung cao nhất nguồn lực cho công tác cấp cứu, điều trị.

Các bệnh viện được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật; đồng thời, bố trí các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp tham gia điều trị cho nạn nhân.

Đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng điều trị.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với những bệnh nhân có chỉ định, bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ.

Theo báo cáo nhanh lúc 13 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bới tìm tại khu vực sập đổ. Sở Y tế đã điều động 2 kíp cấp cứu ở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng; các tổ cấp cứu còn lại chuyển sang thực hiện nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm công tác chăm sóc, điều trị và phối hợp chặt chẽ trong quá trình cứu chữa các nạn nhân, với mục tiêu cao nhất là hạn chế tử vong và di chứng sau vụ việc.