Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trưa cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã thông tin bước đầu vụ cháy trên đường Nguyễn Văn Tuyết. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong hiện trường.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Đến 10h30 phút cùng ngày, các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu, đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.