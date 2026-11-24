Ngày 24/11, Trung tá Nguyễn Minh Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Trần Đề, TP Cần Thơ.

Đối tượng Trần Thị Kim Ngọc và Bùi Thị Ngọc Duyên tại hiện trường.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, Tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ và Công an xã Trần Đề phát hiện 2 phụ nữ đứng cạnh một xe mô tô biển kiểm soát 65B-AB 893.25 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp kẹo CoolAir để ở vị trí phía trước, bên phải xe mô tô có 3 bịch nilon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Người điều khiển phương tiện là Bùi Thị Ngọc Duyên (SN 2004, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề) khai nhận số tinh thể trên là ma túy dạng đá, do Duyên mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời.

Tổ công tác đồn biên phòng Trung Bình lấy lời khai đối tượng Bùi Thị Ngọc Duyên.

Tổ công tác đồn biên phòng Trung Bình lấy lời khai đối tượng Trần Thị Kim Ngọc.

Tiếp tục kiểm tra Trần Thị Kim Ngọc (SN 2006, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề), là người ngồi phía sau xe, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần phía sau, bên phải có 1 bịch nilon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Ngọc khai nhận số ma túy này do bạn trai tên Yến, quê An Giang, đưa đi mua của một người đàn ông tại khu vực cầu Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ cách đó 3 ngày để sử dụng, số còn lại được Ngọc cất giấu trong túi quần.

Căn cứ lời khai ban đầu của các đối tượng, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện Đồn Biên phòng Trung Bình đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.