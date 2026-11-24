Tính đến 12 giờ ngày 24/11, vụ nổ nghi do khí gas tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra sáng 24/11, tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đã gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Thông tin chính thức từ Sở Y tế và Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 12 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận có 5 người tử vong và 11 người bị thương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, khoảng 8 giờ 5 phút, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Các lực lượng công an, quân đội, y tế và lực lượng tại chỗ cũng được huy động tham gia cứu nạn.

Qua xác minh ban đầu, khu vực xảy ra vụ nổ là một cửa hàng kinh doanh ăn uống phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Vụ nổ khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ nổ được triển khai đồng thời.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, xác định danh tính các nạn nhân.

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định vụ nổ nghi do khí gas. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân chính thức của vụ nổ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.