Vụ nổ lớn xảy ra tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) sáng 24/11 khiến công trình đổ sập, hiện tại là 5 người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc nghi do nổ khí gas.