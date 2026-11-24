Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận và chuyển tiền sau
Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo doanh nghiệp mới thành lập về các thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng và tư cách pháp nhân. Việc cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc nhận – chuyển tiền hộ có thể bị điều tra và dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp cần xác minh mọi yêu cầu qua kênh chính thức và tuyệt đối không cung cấp thông tin khi chưa rõ nguồn gốc.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cong-an-se-dieu-tra-khi-phat-hien-tai-khoan-ngan-hang-co-cac-giao-dich-nhan-va-chuyen-tien-sau-d37661.html