CATP Hà Nội ngày 24-11 cho biết, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh - CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế một đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên gây rối, đánh nhau tại khu vực phố Nhổn, phường Tây Tựu, qua đó kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 01h04 ngày 15/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP tiếp nhận tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối, đánh nhau tại khu vực số 81 phố Nhổn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Trong quá trình di chuyển đến địa điểm xảy ra vụ việc, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm là tuýp sắt dài khoảng 3m, đầu gắn dao nhọn. Nhận định đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người dân, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí.

Tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng mang theo hung khí

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhân thân đối tượng T.L. (sinh năm 2009, thường trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội). Theo lời khai ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn giữa nhóm của L. với một nhóm thanh thiếu niên khác, L. đã đi lấy hung khí rồi quay lại khu vực xảy ra vụ việc thì bị lực lượng Công an phát hiện, khống chế.

Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã bàn giao Đ.T.L., hung khí thu giữ cùng tài liệu, thông tin liên quan cho Công an phường Tây Tựu tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý.