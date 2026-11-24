Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến hiện trường vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, chỉ đạo cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn, đồng thời tập trung nguồn lực cứu chữa những người đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để đề xuất phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội tới hiện trường vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Viết Thành.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến hiện trường, yêu cầu di dời và bố trí nơi tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm. Theo ông Thắng, vụ nổ xảy ra tại khu tập thể cũ, ảnh hưởng đến kết cấu các công trình xung quanh. Ông giao Công an thành phố tiếp tục cứu nạn, xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

11 người bị thương được cấp cứu tại 4 bệnh viện

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ làm 6 người tử vong, trong đó một người chưa xác định được nhân thân. 11 người bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, Đại học Y và Đống Đa. Đến trưa, lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm tại khu vực sập đổ. Hai kíp cấp cứu được bố trí tại hiện trường để hỗ trợ.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Viết Thành

Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 8h05, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ nổ. Thành phố điều 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các đơn vị tại chỗ tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ăn uống trong công trình một tầng. Công trình sập, có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tiếp cận khu vực sập đổ.

Trưa cùng ngày, đại diện UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa đến Bệnh viện Đống Đa và nhà tang lễ của bệnh viện thăm hỏi các gia đình có người gặp nạn. Chính quyền phường hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong. Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương và hỗ trợ các hộ thuộc diện di dời.

Danh tính 6 người tử vong trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết: Bà Vũ Thị Linh P., sinh năm 1986 (tử vong ngoại viện) Ông Đỗ Xuân H., sinh năm 1987 (tử vong ngoại viện) Bà Trần Thị K., sinh năm 1970 (tử vong ngoại viện) Ông Nguyễn Xuân V., sinh năm 1964 (tử vong ngoại viện) Ông Bùi Văn S., sinh năm 1984 (đa chấn thương, tử vong) Một người sinh năm 1971, chưa rõ tên (tử vong ngoại viện)