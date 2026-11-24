Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VGP.

Theo công điện, khoảng 8h ngày 24/11/2026, xảy ra vụ nổ tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu xác định có ba người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với công tác cứu chữa người bị thương, Bộ Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân.

Một nội dung đáng chú ý trong công điện là yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian từ nay đến tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Thủ tướng Chính phủ, thời điểm này, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và mất an toàn cháy, nổ.

Trước tình hình đó, Bộ Công an được đề nghị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cơ sở, hộ kinh doanh và mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.