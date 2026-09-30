Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án phát triển Kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở KTNN và kết nối trực tuyến đến các KTNN khu vực. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Bùi Quốc Dũng, Hà Thị Mỹ Dung cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Lương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, đại diện Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo - đã trình bày báo cáo. Theo đó, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 09/9, Tổ giúp việc đã tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo Dự thảo Đề án, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt qua hơn một nửa thời gian thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 theo Nghị quyết số 999/2020/UBTVQU14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, KTNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khuôn khổ pháp lý, hệ thống chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán tiếp tục được hoàn thiện; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ từng bước được củng cố.

Cùng với đó, chất lượng, hiệu lực và phạm vi hoạt động của KTNN được nâng lên đáng kể. Trong giai đoạn 2021-2026, KTNN đã thực hiện 885 cuộc kiểm toán; kiến nghị xử lý tài chính hơn 261 nghìn tỷ đồng và hơn 126 triệu USD; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới đối với 1.009 văn bản; đồng thời chuyển 26 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong giai đoạn này đạt mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2016-2021.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng tại cuộc họp.

Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy hoạt động của KTNN phát triển nhanh hơn so với một số nội dung của Chiến lược. Nhiều nhiệm vụ, phương thức và lĩnh vực kiểm toán mới đã được triển khai như: kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán từ xa, kiểm toán các chuyên đề lớn, ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ viễn thám trong hoạt động kiểm toán; tham gia ý kiến đối với các dự án quan trọng quốc gia; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

KTNN đã đưa vào sử dụng 12 phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và 13 phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; từng bước số hóa hồ sơ kiểm toán, hình thành cơ sở dữ liệu kiểm toán và xây dựng Khung Kiến trúc số của KTNN. Đây là những nội dung mới hình thành hoặc được đẩy mạnh nhưng chưa được xác định đầy đủ và đồng bộ trong Chiến lược hiện hành, đòi hỏi phải rà soát, tích hợp và xác lập lại thứ tự ưu tiên trong một khuôn khổ chiến lược thống nhất.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu.

Dự thảo lần 01 của Đề án được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và cập nhật những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn nhằm xác lập khuôn khổ phát triển dài hạn, đồng bộ hơn cho hoạt động của KTNN.

Dự thảo Đề án đánh giá chung về sự cần thiết, căn cứ lý luận, pháp lý và thực tiễn; mục đích, yêu cầu, phạm vi xây dựng Đề án; kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế về hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao...

Đáng chú ý, Dự thảo Đề án tập trung phân tích một số điểm nghẽn chính đối với KTNN như thể chế và khuôn khổ pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán...

Trên cơ sở đó, Đề án xây dựng định hướng phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung trọng tâm như: quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, hệ thống mục tiêu cụ thể; các trụ cột phát triển, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện, đảm bảo nguồn lực và giám sát thực hiện; cùng các đề xuất, kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá Dự thảo Đề án được xây dựng công phu, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ hơn các nội dung về khuôn khổ pháp lý, vai trò và vị thế của KTNN; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán; phát triển nhân sự; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.

Các KTNN khu vực tham gia cuộc họp tại các điểm cầu.

Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao Tổ giúp việc đã rất khẩn trương xây dựng Dự thảo lần 1 Đề án đảm bảo đầy đủ nội dung theo đúng Đề cương định hướng. Đồng thời, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trao đổi rõ hơn một số định hướng quan trọng liên quan đến: cơ sở lý luận; vai trò của KTNN trong tư vấn, tham mưu chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; nâng cao giá trị của báo cáo kiểm toán và các kết luận, kiến nghị kiểm toán; thẩm quyền và trách nhiệm của KTNN; việc phân cấp, phân quyền trong cơ quan kiểm toán; giảm trùng lặp giữa hoạt động KTNN và thanh tra; cũng như mối quan hệ giữa KTNN với các cơ quan. Đặc biệt, Chiến lược phát triển của Kiểm toán nhà nước phải phù hợp và đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như các mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu và kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo lần 2 trước ngày 30/10. Dự kiến, Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ họp để thống nhất Dự thảo Đề án, sau đó gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong tháng 11/2026./.