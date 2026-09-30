Quốc lộ 6 qua Yên Nghĩa: Từ 'điểm nghẽn' đến tuyến đường cửa ngõ rộng mở

Kỳ vọng hết cảnh ùn tắc

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc. Đoạn qua phường Yên Nghĩa, đặc biệt khu vực cầu Mai Lĩnh, từng chịu áp lực giao thông lớn khi lượng phương tiện ngày càng tăng, trong khi mặt đường nhỏ và hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu.

Tại các khu vực ngã ba, ngã tư và những điểm giao cắt trên phố Mai Lĩnh, ùn tắc thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Ông Đào Huy Lim, 68 tuổi, TDP Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa cho biết, đã sinh sống tại khu vực này gần 60 năm. Theo ông, trước đây giao thông qua khu vực cầu Mai Lĩnh thường xuyên trong tình trạng quá tải, đường chật hẹp trong khi phương tiện ngày một đông.

“Có những hôm lực lượng chức năng phải rất vất vả để phân luồng, giải tỏa giao thông. Công an phường, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng phải túc trực nhiều giờ, có ngày đến mười mấy tiếng mới cơ bản giải phóng được ùn tắc”, ông Lim chia sẻ.

Ông Đào Huy Lim, trú tại TDP Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa.

Theo ông Lim, vào thời điểm mưa lũ, áp lực giao thông tại khu vực còn lớn hơn. Khu vực sông Đáy trước đây có 3 cầu, nhưng có thời điểm 2 cầu bị ngập, khiến phương tiện phải dồn về Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Khi lượng xe tăng đột biến, tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải.

Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến việc mở rộng Quốc lộ 6 trở thành mong muốn của nhiều người dân sinh sống dọc tuyến.

Khu vực cầu Mai Lĩnh từng thường xuyên xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn.

Ông Lương Vũ Hai trú tại phường Yên Nghĩa cho rằng, việc mở rộng tuyến đường sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại và giao thương. Người dân không chỉ kỳ vọng mặt đường được mở rộng, phương tiện lưu thông thuận lợi mà cảnh quan hai bên tuyến cũng được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Hai, khi giao thông thuận lợi, hoạt động buôn bán, kinh doanh của người dân dọc tuyến cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tiếp, ở phường Chương Mỹ cho hay, bà thường xuyên đi qua khu vực Quốc lộ 6 và chứng kiến cảnh ùn tắc kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm. Theo bà Tiếp, việc đi lại nhiều khi mất thêm khá nhiều thời gian, mệt mỏi.

“Chúng tôi mong dự án sớm thi công hoàn thành, đường được mở rộng để giảm ùn tắc, người dân đi lại thuận tiện hơn”, bà Tiếp chia sẻ.

Đường rộng, thêm cơ hội phát triển

Theo ông Dương Hồng Phú, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng (phường Yên Nghĩa), khi hoàn thành, dự án Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng khả năng kết nối Hà Nội với các tỉnh khu vực phía Tây Bắc.

Đối với phường Yên Nghĩa, tuyến đường được mở rộng sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa. Quốc lộ 6 đồng thời kết nối với khu vực bến xe Yên Nghĩa cùng các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 21B, đường Vành đai 4 và đường trục phát triển phía Nam.

“Trước đây, Quốc lộ 6 đã xuống cấp, mặt đường nhỏ trong khi lưu lượng giao thông lớn, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Khi dự án hoàn thành, cơ bản sẽ giải tỏa áp lực giao thông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và tăng khả năng kết nối phường Yên Nghĩa nói riêng, khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội nói chung với các tỉnh phía Tây Bắc”, ông Dương Hồng Phú cho biết.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Nguyễn Bá Tiến cho rằng, điều người dân mong đợi là được thụ hưởng trực tiếp những giá trị mà dự án mang lại.

Theo ông Nguyễn Bá Tiến, khi tuyến đường hoàn thành, tình trạng ùn tắc được kỳ vọng giảm, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện chỉnh trang cảnh quan đô thị hai bên tuyến.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, việc mở rộng Quốc lộ 6 còn được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế tại khu vực phát triển. Đây cũng là cơ sở để phường Yên Nghĩa phát huy lợi thế là khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Theo ông Tuấn, cầu Mai Lĩnh hiện là một trong những vị trí gây ùn tắc trên toàn tuyến dự án. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu đầu tháng 12/2026 thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh.

Ngay sau khi phần tuyến này hoàn thành, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để tiếp tục triển khai tuyến bên trái. Việc tổ chức thi công theo từng bước được kỳ vọng từng bước tháo gỡ nút thắt tại khu vực, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027. Toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Có thể thấy rằng, từ những điểm từng thường xuyên xảy ra ùn tắc, nơi lực lượng chức năng phải căng mình phân luồng trong nhiều giờ, người dân đang chờ đợi một tuyến Quốc lộ 6 rộng rãi, thông thoáng và an toàn hơn.