Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đông Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Dự hội nghị có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Cùng dự có Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam; ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo xã và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Nga

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội thông tin tới cử tri những nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và kết quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Nga

Cử tri xã Đông Lộc kiến nghị 12 nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đầu ra nông sản; đầu tư, nâng cấp giao thông, hạ tầng; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cử tri xã Đông Lộc kiến nghị. Ảnh: Thanh Nga

Cử tri cũng đề nghị quan tâm xử lý chất thải, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, cử tri phản ánh một số khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, như hệ thống phần mềm dịch vụ công chưa đồng bộ; đồng thời đề nghị quan tâm chế độ, chính sách và bố trí nhân lực phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ thôn, xóm sau sắp xếp.

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An giải trình trao đổi. Ảnh: Thanh Nga

Đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổng hợp, giải trình và trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam thông tin tới cử tri những nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Thanh Nga

Thông qua hội nghị, đại biểu Quốc hội tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cơ sở đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền./.