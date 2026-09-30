Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Vĩnh lần thứ 6

Chiều 30-9, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Ông Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Trong 9 tháng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã hiện có 5 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 5 chi bộ trực thuộc với 668 đảng viên. Công tác phát triển và quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ. Đến nay, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu năm 2026; hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Về công tác phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 37,2 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch được giao. Công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được chú trọng. Địa phương đã tập trung cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đạt 93,6%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,96%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thảo luận và thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026 của UBND xã; đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc theo mô hình mới; điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy xã; báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã từ Hội nghị Đảng ủy lần thứ 5 đến Hội nghị Đảng ủy lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030.