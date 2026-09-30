Chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Qua kiểm tra cho thấy, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Binh chủng Công binh) đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho diễn tập. Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 tích cực củng cố nhà ở, trang thiết bị điện, nước, điều động doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt đủ số lượng, tốt về chất lượng cho các lực lượng tham gia và phục vụ diễn tập.

Đoàn công tác kiểm tra Trạm chế biến Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh).

Đoàn công tác kiểm tra nhà ăn của lực lượng tham gia diễn tập.

Cùng với đó, đơn vị đã chủ động củng cố trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, xây dựng thực đơn, xác định nguồn khai thác lương thực, thực phẩm an toàn, chất lượng bảo đảm ăn cho các lực lượng. Thành lập các tổ quân y, trang bị đủ thuốc, dụng cụ, vật tư y tế sẵn sàng bảo đảm khi có tình huống. Binh chủng Công binh đã huy động đủ phương tiện, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng kiểm tra kíp mổ của Bệnh viện dã chiến thực hành phẫu thuật.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng chỉ đạo một số nội dung tiếp tục hoàn thiện phục vụ diễn tập tại Bệnh viện dã chiến.

Đối với công tác quân y tham gia diễn tập, Cục Quân y đã chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng quân y, sẵn sàng tham gia diễn tập theo kế hoạch. Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học dự phòng và Ung bướu Quân đội làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, điều động lực lượng, trang thiết bị, vật tư y tế và phương tiện, hoàn thành triển khai Bệnh viện dã chiến và Đội quân y ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, sẵn sàng tham gia diễn tập theo kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng đánh giá các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động chuẩn bị, cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về hậu cần, kỹ thuật để bảo đảm và tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng lưu ý Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Binh chủng Công binh) chỉ đạo đơn vị điều chỉnh thực đơn phù hợp, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu khai thác, chế biến. Cục Quân y chỉ đạo bố trí, sắp xếp hợp lý và bảo đảm đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bệnh viện dã chiến, nhất là trong điều kiện nắng nóng. Bộ Tham mưu và các cục chuyên ngành của Tổng cục phối hợp chặt chẽ, quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập đạt kết quả tốt.