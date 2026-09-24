Nam sinh lớp 11 Trường THPT B Hải Hậu cứu hai em nhỏ bị ngã xuống sông

Em Nguyễn Mạnh Hùng lao xuống sông cứu 2 em học sinh bị đuối nước.

Em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước.

Khoảng 11h15’ ngày 24/9/2026, trên đường đi học về em Lê Quang Thái (học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân) chở em gái là Lê Anh Thơ (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học A Hải Xuân) bằng xe đạp về nhà. Khi đang di chuyển trên đoạn đường giao thông quen thuộc, do em Thái bị mất lái, khiến cả hai anh em trượt dốc và lao thẳng xuống lòng sông ven đường. Đúng lúc này, em Nguyễn Mạnh Hùng tan học về nhìn thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, không suy nghĩ nhiều Hùng để lại xe, ba lô trên đường lao xuống nước lần lượt cứu được hai em Lê Quang Thái và Lê Anh Thơ.

Hai em Lê Quang Thái (học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân) và là Lê Anh Thơ (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học A Hải Xuân) đã may mắn được cứu khi bị đuối nước.

Trước hành động dũng cảm của em Nguyễn Mạnh Hùng, ngay trong chiều 24-9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đã có quyết định tặng Giấy khen cho em vì "đã có hành động dũng cảm cứu 2 em học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về”.