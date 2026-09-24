Nam sinh lớp 11 lao xuống kênh cứu hai em nhỏ đuối nước

Hùng lao xuống nước đưa hai em nhỏ cùng chiếc xe đạp lên bờ.

Hơn 11h trưa 24/9, đang trên đường đi học về, Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11B1, trường THPT B Hải Hậu, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng kênh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Hùng vứt hết cặp sách trên bờ rồi lao xuống nước, cứu được cả hai em nhỏ lên bờ.

"Dù không biết bơi, nhưng khi đó em không thấy sợ hãi mà chỉ nghĩ phải làm sao để cứu người", Hùng nói với Tri Thức - Znews, nhớ lại tình thế nguy hiểm của hai đứa trẻ khi đó.

May mắn, mực nước kênh khi đó không quá sâu, chỉ quá cổ của Hùng - người có chiều cao khoảng 1,75 m.

Hai em nhỏ được Hùng cứu là anh em ruột, bé trai là học sinh lớp 6, Trường THCS A Hải Xuân và em gái là học sinh lớp 1, Trường tiểu học A Hải Xuân. Theo thông tin ban đầu, khi hai em đang trên đường đi học về bằng xe đạp thì xảy ra va chạm với một xe tải. Chiếc xe mất lái khiến cả hai em cùng phương tiện lao xuống sông.

Hùng không biết bơi nhưng vẫn dũng cảm cứu người.

Tối cùng ngày, sau khi tìm được thông tin của ân nhân, phụ huynh của hai em đã gọi điện đến để nói lời cảm ơn nam sinh dũng cảm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, bố của Hùng, vẫn còn nguyên sự hoảng hốt khi kể lại tình huống con trai không biết bơi vẫn lao xuống nước cứu người.

"Trưa con đi học về, quần áo ướt sũng, bảo với bố là con vừa nhảy xuống sông cứu được hai em nhỏ. Tôi hoảng lắm vì thằng bé không biết bơi. May nước hôm nay không sâu. May mắn nhất là cứu được hai đứa trẻ", ông Dũng nói, bày tỏ niềm tự hào.

Sau khi câu chuyện lao xuống nước cứu người được chia sẻ khắp mạng xã hội, Hùng nhận được nhiều lời tán dương. Nam sinh khiêm tốn nói rằng đó là hành động mà ai cũng sẽ làm, xuất phát từ lòng tốt.

Hai em nhỏ được Hùng cứu khỏi đuối nước.

Chiều cùng ngày, Trường THPT B Hải Hậu đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về hành động dũng cảm của nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Lâm, Hiệu phó Trường THPT B Hải Hậu, cho biết trước hết nhà trường đã có bài viết biểu dương "gương sáng tuổi trẻ" dành cho em Hùng trên Fanpage.

"Chúng tôi cũng có kế hoạch vào thứ 2 tới đây, tại lễ chào cờ đầu tuần sẽ tổ chức buổi trao bằng khen và biểu dương dành cho em. Em Hùng là một học sinh ngoan, gương mẫu và có thành tích học tập xuất sắc ở năm học trước đó", ông Lâm nói.

Theo đại diện nhà trường, hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Hùng là một nghĩa cử đẹp, lan tỏa tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng trong tuổi trẻ học đường.

Đinh Phạm