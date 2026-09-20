Hành động này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ có "hành động đáp trả" đối với các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn đang tiếp diễn trong khu vực.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới được phát triển và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật, do Viện Khoa học Quốc phòng phát triển, ngày 26/5/2026. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

JCS cho biết đã phát hiện vụ phóng vào khoảng 15h00 ngày 20/9 theo giờ địa phương (khoảng 13h00 cùng ngày giờ Việt Nam), xuất phát từ khu vực Wonsan. JCS nêu rõ: "Chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác đối với các vụ phóng tiếp theo, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng đầy đủ khi đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản".

Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cùng khu vực này ra vùng biển phía Đông hôm 12/9.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo, đồng thời lưu ý chưa ghi nhận thương vong hay tổn thất vật chất liên quan.

Trong một thông cáo truyền thông ngày 14/9, Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa, sử dụng các hệ thống tác chiến mới, bao gồm máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Các vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự trong khu vực có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) của Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp với Bộ Quốc phòng và JCS để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất. NSO kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành động quân sự như vậy.

Trong vụ phóng trước đó ngày 12/9, các tên lửa được xác định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc dòng Hwasong-11 và các loại đạn được bắn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn cỡ 600mm.