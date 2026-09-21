Đảng Nước Nga Thống nhất áp đảo bầu cử Duma Quốc gia

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ở Moskva, ngày 20-9-2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố ngày 20-9, đảng Nước Nga Thống nhất giành 49,4% số phiếu ủng hộ, bỏ xa các đối thủ còn lại.

4 đảng khác cũng vượt ngưỡng 5% để có ghế trong Duma gồm: Đảng Cộng sản Liên bang Nga (14,2%), Đảng Dân chủ Tự do Nga (10,7%), đảng Những người Mới (9,7%) và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật (6,6%).

Dữ liệu từ RIA Novosti cho thấy đến 18g50 (giờ Moskva) ngày 20-9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 56,57%, cao hơn các kỳ bầu cử trước như năm 2021 (51,72%) hay 2016 (47,88%).

Bầu cử diễn ra trong 3 ngày (18 đến 20-9), kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và trực tuyến tại 33 khu vực. Hơn 380.000 giám sát viên, trong đó có trên 1.000 quan sát viên quốc tế, tham gia theo dõi quá trình bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu chính thức đang tiếp tục được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cập nhật.