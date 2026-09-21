Lần đầu hé lộ bên trong nhà máy sản xuất UAV tấn công của Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un (bên phải) thị sát nhà chứa UAV thành phẩm. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh xây dựng lực lượng pháo binh hùng mạnh là nền tảng cốt lõi để răn đe chiến tranh và tiến hành tác chiến. Những thành tựu mà Triều Tiên gần đây đạt được trong quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng cho thấy cơ cấu lực lượng vũ trang, phương tiện tác chiến và kế hoạch ứng phó chiến tranh của nước này đang có những thay đổi đáng kể.

KCNA cho biết ông Kim đã đưa ra một loạt nhiệm vụ chính sách liên quan đến sản xuất, quản lý và vận hành các doanh nghiệp quốc phòng quan trọng. Ông yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa các quy trình công nghệ, đồng thời nâng cao mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí chiến đấu cả tấn công và phòng thủ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao mức độ thiết giáp hóa và tự động hóa của các hệ thống pháo binh, đồng thời cải thiện điều kiện và môi trường sản xuất.

Chủ tịch Kim Jong-un trao đổi với các quan chức quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng tại nhà kho chứa pháo phản lực cỡ nòng lớn. Ảnh: CCTV.

Lần đầu công khai dây chuyền sản xuất UAV tấn công

Theo các hình ảnh được KCNA công bố, Triều Tiên đã hé lộ bên trong một số nhà máy đang sản xuất pháo phản lực cỡ nòng lớn và nhiều loại máy bay không người lái (UAV); một số mẫu UAV trong ảnh đã được làm mờ để giữ bí mật.

Đáng chú ý, Triều Tiên đã lần đầu tiên công khai hình ảnh một phân xưởng sản xuất UAV tấn công. Trong các bức ảnh, có thể thấy hàng chục chiếc UAV đã hoàn thiện được xếp kín trong nhà xưởng.

Những mẫu UAV này từng xuất hiện trong nhiều cuộc diễn tập và màn phô diễn hỏa lực của Triều Tiên. Gần đây nhất là cuộc diễn tập hiệp đồng tấn công hỏa lực hôm 12/9, với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa tầm xa thuộc nhiều cấp độ.

Theo KCNA, cuộc diễn tập ngày 12/9 có lực lượng từ 5 đơn vị hỗn hợp pháo binh và tên lửa tham gia. Các lực lượng này đã sử dụng nhiều hệ thống vũ khí chiến đấu mới, trong đó có UAV tấn công, tên lửa hành trình chiến lược, pháo phản lực nhiệt áp cỡ lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát khu để các UAV lớn được giữ bí mật. Ảnh: Sohu.

Việc lần đầu công khai hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất UAV tấn công cho thấy Triều Tiên đang dành sự chú ý ngày càng lớn cho việc mở rộng quy mô sản xuất và tăng mức độ tự động hóa, thông minh hóa vũ khí không người lái trong quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng.

Ý nghĩa quân sự của việc này đáng chú ý hơn bản thân những chiếc UAV xuất hiện trong ảnh. Nếu đặt trong diễn biến chương trình UAV của Triều Tiên từ 2023 đến nay, giới quan sát cho rằng việc tiết lộ này có những mục đích rõ rệt:

UAV đã chuyển từ “trình diễn” sang sản xuất hàng loạt

Điểm đáng chú ý nhất là Triều Tiên không chỉ công bố một mẫu UAV mới hay một nguyên mẫu đang bay thử, mà lần đầu để lộ cả phân xưởng với hàng chục chiếc đã hoàn thiện.

Chủ tịch Kim thị sát kho pháo phản lực cỡ nòng lớn. Ảnh: KCNA.

Đây là tín hiệu cho thấy khác biệt về chất. Các phân tích trước đây của trang “38 North” cho thấy Triều Tiên đã phát triển nhiều dòng UAV, nhưng khả năng thực tế của chúng vẫn khó xác định; số lượng sản xuất và năng lực tác chiến cũng chưa được công khai đầy đủ.

Nếu hình ảnh mới phản ánh đúng quy mô sản xuất thực tế, thông điệp quân sự có thể là: Triều Tiên đang muốn biến UAV thành một loại vũ khí có thể sản xuất với số lượng lớn, chứ không chỉ là năng lực công nghệ để trưng bày.

Đây là điểm rất quan trọng trong chiến tranh hiện đại: số lượng đôi khi quan trọng không kém tính năng của từng chiếc UAV.

Triều Tiên đang học bài học từ chiến trường Ukraine

38 North từng đánh giá các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông đã cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV, đồng thời nhận định Triều Tiên có động lực để nghiên cứu cách sử dụng loại vũ khí này trong chiến tranh hiện đại. Ông Kim Jong-un năm 2025 cũng yêu cầu mở rộng năng lực sản xuất UAV và coi phát triển công nghệ lõi cùng AI cho UAV là nhiệm vụ ưu tiên.

Đặc biệt, cuộc diễn tập ngày 12/9/2026 mà KCNA công bố cho thấy UAV tấn công đã được đưa vào cùng một hệ thống hỏa lực với tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và pháo phản lực.

Reuters đánh giá cuộc diễn tập này có thể nhằm thể hiện khả năng hiệp đồng nhiều loại vũ khí dưới một hệ thống chỉ huy – kiểm soát thống nhất, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ triển khai thực tế. Như vậy, UAV của Triều Tiên có vẻ đang được đặt vào một khái niệm rộng hơn: trinh sát - phát hiện mục tiêu - chỉ thị mục tiêu - tấn công - đánh giá kết quả.

Nếu tích hợp được AI và tự động hóa như Kim Jong-un yêu cầu, UAV có thể trở thành một mắt xích trong “chuỗi tiêu diệt mục tiêu” thay vì một vũ khí hoạt động độc lập.

Một số loại máy bay trong ảnh được xử lý làm mờ để giữ bí mật. Ảnh: CCTV.

“Hàng chục chiếc” quan trọng hơn một chiếc UAV tiên tiến

Triều Tiên không nhất thiết phải sở hữu UAV ngang trình độ MQ-9 Reaper của Mỹ để tạo ra vấn đề quân sự. Một lượng lớn UAV tương đối rẻ có thể được sử dụng để: gây quá tải hệ thống phòng không; buộc đối phương sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền; phát hiện vị trí radar và trận địa phòng không; tấn công các mục tiêu hậu cần, sở chỉ huy, kho đạn; phối hợp với pháo binh và tên lửa để tạo đòn đánh nhiều hướng.

Kinh nghiệm Ukraine cho thấy quy mô sử dụng UAV đã trở thành một yếu tố chiến trường quan trọng. Ngay ngày 20/9/2026, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng số lượng UAV rất lớn nhằm vào Nga, trong đó có hàng trăm UAV hướng tới Moscow.

Vì thế, Triều Tiên phô ra năng lực sản xuất hàng loạt có thể mang hàm ý về “chiến tranh tiêu hao bằng UAV”.

UAV kiểu Saetbyol-4 (dưới) của Triều Tiên có hình dạng giống như RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Ảnh: Vnetnews.

UAV có thể bổ sung cho “bức tường pháo binh” của Triều Tiên

Ông Kim Jong-un lần này đồng thời nhấn mạnh hai thứ: pháo binh và UAV. KCNA nói xây dựng lực lượng pháo binh mạnh là cốt lõi để răn đe và tiến hành chiến tranh; trong khi UAV được đưa vào các cuộc diễn tập hỏa lực hiệp đồng.

Điều đó cho thấy một mô hình tác chiến khá rõ: UAV tìm mục tiêu - truyền tọa độ - pháo/tên lửa đánh mục tiêu - UAV tiếp tục trinh sát và đánh giá – tiến hành đợt hỏa lực tiếp theo.

Nếu làm được điều này ở quy mô lớn, UAV sẽ giúp Triều Tiên khắc phục một phần hạn chế truyền thống của pháo binh: khó phát hiện và cập nhật nhanh mục tiêu sau khi khai hỏa.

Đáng chú ý, 38 North đã xác định Triều Tiên đang phát triển cả UAV chiến đấu lớn kiểu Saetbyol-9 và các UAV tấn công chiến thuật nhỏ hơn thuộc dòng Kumsong; một số đã được trình diễn đánh mục tiêu bọc thép.

Video về hoạt động thị sát các đơn vị quân đội của Chủ tịch Kim Jong-un đã tiết lộ về nhà máy sản xuất UAV tấn công tự sát. Nguồn: Ifeng.

Thông điệp răn đe đối với Hàn Quốc

Không nên hiểu việc công khai nhà máy đơn thuần là tuyên truyền. Việc Triều Tiên để lộ dây chuyền sản xuất chính nó đã là một phần của thông điệp quân sự. Triều Tiên muốn đối phương nhìn thấy không chỉ một UAV bay thử, mà là khả năng chế tạo nhiều UAV.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang chứng kiến các cuộc diễn tập kết hợp pháo binh–tên lửa–UAV. Ngày 20/9, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cho thấy hoạt động thử nghiệm và phô diễn năng lực hỏa lực vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, có một khoảng cách quan trọng giữa hình ảnh tuyên truyền và năng lực thực tế. 38 North từng lưu ý rằng dù UAV Triều Tiên đã cho thấy khả năng bay và một số khả năng tấn công, dữ liệu về tầm hoạt động, tải trọng, hệ thống dẫn đường và độ chính xác vẫn rất hạn chế.

Việc lần đầu công khai cả dây chuyền với hàng chục UAV hoàn thiện cho thấy Triều Tiên muốn phát đi tín hiệu rằng chương trình UAV đang chuyển từ giai đoạn phát triển và trình diễn sang mở rộng sản xuất. Quan trọng hơn, Triều Tiên đang tìm cách đưa UAV vào cùng “chuỗi hỏa lực” với pháo binh và tên lửa, biến chúng thành công cụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tấn công trong một hệ thống tác chiến tổng hợp.

Theo Thepaper, Ifeng, Ynetnews