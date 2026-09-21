Lãnh đạo Ukraine và Mỹ lên kế hoạch gặp tại New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào tháng 8-2025. Ảnh: XINHUA

Thông tin được ông Zelensky công bố trên Facebook cá nhân sau cuộc điện đàm với ông Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định “cuộc gặp này có thể thay đổi rất nhiều điều”.

Phía Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nội dung cuộc điện đàm. Hiện Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán trang thiết bị phòng không trị giá 2,68 tỷ USD cho Ukraine, sau nhiều lần Kiev kêu gọi hỗ trợ do thiếu kinh phí quốc phòng.

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