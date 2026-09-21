Bốn ông lớn công nghệ Mỹ bị kiện vì 'hãm phanh' AI

Vụ kiện được đệ trình vào thứ Sáu tại Tòa án Quận phía Bắc California, Mỹ, lập luận rằng các công ty AI hàng đầu đã vi phạm luật chống độc quyền khi bắt tay giảm tốc độ phát triển. Hành động này làm giảm giá trị mà người dùng nhận được từ các gói đăng ký AI trả phí, theo CNN.

Anthropic, OpenAI, SpaceXAI và Google bị kiện bởi các nguyên đơn đang trả phí sử dụng dịch vụ AI như ChatGPT, Claude, Grok và Gemini. Họ đệ đơn kiện dưới hình thức tập thể, đại diện cho những người dùng trả phí khác trên toàn nước Mỹ. Luật sư trưởng của nhóm nguyên đơn là Nick Rowley.

Theo đơn kiện, hoạt động phối hợp của 4 ông lớn công nghệ diễn ra vào ngày 12/9, khi CEO Anthropic Dario Amodei đăng bài luận kêu gọi toàn ngành hợp tác làm chậm đà phát triển AI để tăng cường các biện pháp an toàn. Cùng ngày, CEO OpenAI Sam Altman, CEO SpaceXAI Elon Musk và Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis đều công khai ủng hộ đề xuất này.

Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc sự bắt tay này đã nhen nhóm từ nhiều tháng trước, dẫn chứng bằng một tuyên bố chung hồi tháng 7/2026 của giới chức cấp cao tại các phòng thí nghiệm AI. Tuyên bố thừa nhận "áp lực cạnh tranh gay gắt khiến các bên không thể đơn phương giảm tốc" và kêu gọi chính phủ hỗ trợ nỗ lực toàn cầu nhằm kìm hãm AI.

Các nguyên đơn cho rằng thỏa thuận giữa những đối thủ lớn nhằm giữ tốc độ phát triển "chậm hơn mức cạnh tranh thông thường" đã gây tác động xấu đến người tiêu dùng.

Đơn kiện không phản đối việc mỗi công ty tự đi chậm lại vì lý do an toàn. Tuy nhiên, luật chống độc quyền cấm họ bắt tay nhau cùng giảm tốc để né tránh trách nhiệm riêng. Theo đơn kiện, chỉ có môi trường cạnh tranh mới thúc đẩy trách nhiệm và tiến bộ thực sự.

Luật sư chính đại diện cho các nguyên đơn, ông Nick Rowley, phát biểu: "AI sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và có thể đe dọa con người nếu chúng ta để các quy tắc an toàn bị chi phối bởi những thỏa thuận trục lợi giữa các tập đoàn công nghệ quyền lực nhất thế giới".

Đại diện Anthropic, OpenAI, Google và SpaceXAI chưa bình luận về vụ việc.

Trước những đề xuất "hãm phanh" AI, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ lời kêu gọi siết chặt quản lý. Ông gọi các nỗ lực hạn chế AI là "âm mưu" và đặt câu hỏi tại sao giới lãnh đạo công nghệ lại muốn những quy định có nguy cơ "đẩy họ tới chỗ phá sản".

Hôm 19/9, ông tuyên bố đang lập một lực lượng đặc nhiệm AI và sẽ bổ nhiệm người phụ trách AI, song không nêu chi tiết.