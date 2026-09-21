Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo ra biển

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi thị sát một cơ sở sản xuất vũ khí. Ảnh: Reuters.

Theo JCS, quả tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15 giờ ngày 20-9 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan và bay khoảng 450 km về phía biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhận định đây có khả năng là một tên lửa đạn đạo. Theo đánh giá ban đầu của phía Hàn Quốc, tên lửa này được cho là thuộc dòng Hwasong-11.

Khoảng 2 giờ 50 phút sau, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn khác từ khu vực Wonsan. Quả tên lửa này bay hơn 600 km. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích để xác định chính xác các đặc tính của tên lửa.

JCS cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi các diễn biến liên quan ngay từ thời điểm đầu vụ phóng, đồng thời chia sẻ thông tin với Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng và theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên.

Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ phóng đầu tiên để đánh giá tác động đối với an ninh nước này. Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc lên án các vụ phóng và cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động phóng tên lửa.

Nhật Bản cũng phản đối vụ phóng thông qua các kênh ngoại giao. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, quả tên lửa đầu tiên đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lên tiếng phản đối các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực. Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 17-9, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là Giám đốc Ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có các biện pháp đáp trả nếu an ninh hoặc lợi ích quốc gia bị đe dọa.

Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định lập trường duy trì và tăng cường năng lực hạt nhân, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường phối hợp an ninh trong khu vực.

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