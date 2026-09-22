Ông Zelensky tới Mỹ, chuẩn bị gặp Tổng thống Trump

“Tôi đã tới New York để tham dự khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Khoảng 20 cuộc gặp đã được lên kế hoạch, trong đó có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu, các thượng nghị sĩ và thành viên Hạ viện Mỹ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu của Mỹ và các viện nghiên cứu,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 22/9 giờ Việt Nam.

Theo ông Zelensky, ưu tiên số một của Ukraine là đưa hòa bình đến gần hơn và bảo vệ tính mạng người dân.

“Hiện có những đề xuất cụ thể về an ninh và các biện pháp giảm leo thang có thể góp phần đưa thời điểm chấm dứt xung đột đến gần hơn. Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng không và bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ cho Ukraine. Xin cảm ơn tất cả những người luôn sát cánh cùng Ukraine!” nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phu nhân Olena Zelenska tới New York (Mỹ) sáng 22/9 giờ Việt Nam. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thực hiện điện đàm, nhất trí gặp nhau bên lề khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Reuters cho biết cuộc gặp này sẽ diễn ra trong ngày 22/9.

Theo truyền thông Mỹ và Ukraine, một trong những nội dung dự kiến được thảo luận là các đề xuất về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau.

Trước đó, vào tối 21/9 giờ Việt Nam, Tổng thống Trump cho rằng Nga đã mất kiểm soát đối với ngành công nghiệp dầu diesel do cuộc xung đột với Ukraine.

“Thật không may, Nga đã mất kiểm soát đối với ngành công nghiệp dầu diesel của mình do cuộc xung đột với Ukraine. Một số lượng lớn các nhà máy lọc dầu sản xuất diesel của Nga đã bị phá hủy và ít nhất là tạm thời không thể hoạt động. Cuộc xung đột vô lý và kéo dài không hồi kết này phải chấm dứt,” nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Phản hồi tuyên bố trên của người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng tình rằng cuộc xung đột phải chấm dứt.

“Ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine phải không còn trở thành mục tiêu của Nga, và điều này sẽ dẫn tới những bước đi giảm leo thang tương ứng từ phía chúng tôi. Các giải pháp là hoàn toàn có thể. Chúng tôi sẵn sàng làm việc về vấn đề này và sẽ thảo luận với các đối tác bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X tối 21/9.

Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc ngày 8/9/2026 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tâm điểm của khóa họp là tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung, diễn ra từ ngày 22-28/9. Đây là nơi các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế nổi bật.