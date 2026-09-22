Italy đề xuất cấm che mặt trong trường học, giới hạn học sinh nước ngoài mỗi lớp

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Italy đang chuẩn bị cấm việc che kín khuôn mặt trong trường học và giới hạn số lượng học sinh nước ngoài trong mỗi lớp, Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết ngày 20/9, khi bà nhấn mạnh các lập trường cánh hữu tại cuộc tập hợp thường niên của cánh thanh niên thuộc đảng Những người anh em Italy.

Với vị trí ở trung tâm Địa Trung Hải, Italy là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng lớn từ dòng người di cư. Vấn đề này đã trở thành chủ đề gây tranh luận gay gắt và là thách thức lớn đối với các chính phủ Italy liên tiếp.

Việc hội nhập người di cư, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong chính trường và xã hội Italy. Những cuộc tranh luận về biểu tượng tôn giáo, hội nhập văn hóa, quy định về quốc tịch và chính sách nhập cư thường làm dư luận phân cực.

“Ở Italy, không ai, nhân danh một truyền thống có thật hay được cho là có thật, có thể quyết định rằng một phụ nữ trẻ phải che giấu bản thân, phải che kín khuôn mặt”, bà Meloni nói.

Bà Meloni đề cập đến burqa và niqab, hai loại trang phục che mặt thường gắn với một số cộng đồng Hồi giáo. Theo đề xuất được bà công bố, cả hai sẽ bị cấm trong trường học. Cùng với đó là đề xuất giới hạn số lượng học sinh nước ngoài trong lớp học.

“Một biện pháp sẽ sớm được trình lên Nội các nhằm quy định bằng luật số lượng tối đa học sinh nước ngoài trong mỗi lớp. Biện pháp này cũng yêu cầu phụ huynh của những học sinh nước ngoài gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc hòa nhập với hệ thống giáo dục phải học tiếng Italy”, bà Meloni nói.

Theo bà Meloni, nếu trong một lớp chỉ có một học sinh không hiểu tiếng Italy, em đó có thể học ngôn ngữ và hòa nhập nhanh chóng với sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp và giáo viên. “Tuy nhiên, nếu số trẻ không hiểu ngôn ngữ trở nên quá lớn - thậm chí chiếm đa số - thì đó không còn là hội nhập nữa; đó là sự bỏ mặc”, bà nói.

Thủ tướng Italy không nêu cụ thể số lượng học sinh nước ngoài tối đa sẽ được phép có trong mỗi lớp.

Theo Fondazione ISMU, một tổ chức nghiên cứu, học sinh không mang quốc tịch Italy chiếm 11,6% tổng số học sinh đang theo học tại các trường nước này, tương đương gần 12 trong mỗi 100 học sinh.

* Burqa là loại trang phục che kín toàn thân, từ đầu đến chân, bao gồm cả một tấm lưới che trước mắt. Niqab là loại khăn che mặt, để hở phần quanh mắt.