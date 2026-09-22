Cuộc gặp chớp nhoáng của Giám đốc CIA và Tổng thống Ukraine tại Ireland

Tổng thống Ukraine gặp Giám đốc CIA tại Ireland khi máy bay của cả hai đang tiếp nhiên liệu tại đây. Ảnh: TTXVN

Hai nguồn tin am hiểu sự việc cho biết hai quan chức đã có cuộc trao đổi không chính thức, song không tiết lộ nội dung thảo luận.

Theo hãng thông tấn Nga Tass, cuộc gặp diễn ra khi ông Zelensky đang trên đường tới thành phố New York để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong khi đó, ông Ratcliffe đang trở về Mỹ sau chuyến thăm Ai Cập, nơi ông đã gặp Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi ngày 20/9. Theo các nguồn tin, cuộc gặp giữa Giám đốc CIA và nhà lãnh đạo Ukraine diễn ra trong thời gian máy bay của hai bên dừng tại sân bay Shannon.

Hai nguồn tin yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề và từ chối cung cấp thông tin về nội dung cuộc trao đổi giữa ông Ratcliffe và ông Zelensky. Phía CIA cũng chưa công bố thông tin chính thức về cuộc gặp.

Cuộc gặp tại Ireland diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe có chuyến đi bí mật tới Moskva và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Chuyến đi ngày 25/8 không được chính quyền Mỹ công bố trước. Theo The New York Times, ông Ratcliffe đã gặp ông Aleksandr Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), trong chuyến thăm này.

Nội dung chuyến đi Moskva khi đó cũng không được CIA công khai. Tuy nhiên, một nguồn tin xác nhận cuộc gặp tại Ireland cho biết ông Ratcliffe tới Moskva để thảo luận về vấn đề Ukraine, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo The New York Times, trong cuộc gặp với quan chức tình báo Nga, Giám đốc CIA đã đưa ra đánh giá bi quan về tình hình cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời thúc giục Moskva đạt một thỏa thuận trước khi tình hình quân sự và kinh tế của Nga xấu đi thêm. Báo này dẫn các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết ông Ratcliffe không đưa ra lời đe dọa về những hậu quả mà Nga có thể phải đối mặt nếu tiếp tục chiến sự.

Chuyến đi Moskva được coi là một trong những kênh liên lạc song song giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine. CIA từ lâu duy trì các kênh liên lạc với các cơ quan tình báo Nga, bên cạnh các kênh ngoại giao do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner phụ trách.

Việc ông Ratcliffe gặp ông Zelensky ngay sau chuyến đi Moskva thu hút sự chú ý trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.