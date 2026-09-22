Ông Trump hứng cú sốc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức thấp kỷ lục

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống chỉ còn 32%, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, khi ngay cả các cử tri Cộng hòa cũng ngày càng không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt trong bối cảnh cuộc chiến Iran không được lòng công chúng, theo cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Cuộc thăm dò được hoàn tất hôm 20/9, sau 4 ngày diễn ra nhiều sự kiện gây chú ý. Trong thời gian này, ông Trump đã trục xuất 3 hãng tin lớn khỏi Nhà Trắng và úp mở khả năng phá bỏ Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy - công trình mang tên cố Tổng thống John F. Kennedy - nếu tên của chính ông không được bổ sung vào tòa nhà.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ đang có xu hướng giảm ủng hộ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong 2 năm tới.

Tỷ lệ ủng hộ chung dành cho ông Trump giảm từ 35% trong cuộc thăm dò Reuters/Ipsos tuần trước xuống 32%. Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ trong chính nội bộ cử tri Cộng hòa cũng giảm mạnh, từ 82% xuống còn 73% chỉ sau một tuần.

Ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 với cam kết kiềm chế lạm phát và chấm dứt các cuộc chiến ở nước ngoài. Trong cuộc thăm dò Reuters/Ipsos được tiến hành chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ ông đạt 47%.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, chỉ 17% người được hỏi hài lòng với cách ông Trump xử lý chi phí sinh hoạt. Đây hiện là vấn đề hàng đầu mà người Mỹ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử tháng 11.

Vấn đề Iran gây tổn hại

Sự bất mãn trong cử tri Cộng hòa đối với vấn đề lạm phát ngày càng gia tăng kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến với Iran hồi tháng 2, khiến giá xăng và diesel tăng mạnh.

Lần đầu tiên, số cử tri Cộng hòa không hài lòng với cách ông Trump xử lý chi phí sinh hoạt đã vượt số người ủng hộ, với tỷ lệ lần lượt là 51% và 44%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện còn thấp hơn mức thấp nhất từng được ghi nhận đối với người tiền nhiệm của ông thuộc đảng Dân chủ, Joe Biden. Nhiệm kỳ của ông Biden cũng chứng kiến lạm phát tăng cao, và cuối cùng ông đã rút khỏi cuộc đua tái tranh cử sau màn tranh luận kém thuyết phục làm gia tăng những lo ngại về tuổi tác.

Mức ủng hộ thấp nhất của ông Biden là 35%, được ghi nhận vào cuối tháng 10/2024.

Chỉ 34% người tham gia cuộc thăm dò mới nhất ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran. Xung đột đã khiến thế giới mất khả năng tiếp cận một phần đáng kể nguồn dầu khí được sản xuất tại Trung Đông, đồng thời làm dấy lên nguy cơ lạm phát tại Mỹ và nhiều nơi khác tăng cao hơn khi các doanh nghiệp chuyển chi phí nhiên liệu tăng lên người tiêu dùng.

Ban đầu, ông Trump nói cuộc xung đột sẽ chỉ kéo dài vài tuần và Iran cần bị ném bom để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Cộng hòa tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc “ngay lập tức sau” cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, Iran chưa cho thấy dấu hiệu từ bỏ cuộc chiến. Trong những tuần gần đây, Tehran và các đồng minh còn đe dọa tiếp tục gây gián đoạn thị trường dầu mỏ.

Khoảng 82% người được hỏi, trong đó có 9/10 cử tri Dân chủ và 3/4 cử tri Cộng hòa, cho rằng cuộc xung đột nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong một “thời gian dài”.

Cuộc thăm dò Reuters/Ipsos cũng cho thấy khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 43% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ chọn ứng viên Dân chủ, trong khi 35% chọn Cộng hòa.

Khoảng cách 8 điểm phần trăm này là mức dẫn trước lớn nhất của đảng Dân chủ trong các cuộc thăm dò Reuters/Ipsos kể từ đầu năm. Với đảng Cộng hòa, việc mất quyền kiểm soát một trong hai viện của Quốc hội có thể khiến chương trình nghị sự của ông Trump gặp thêm trở ngại trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Kết quả về ý định bỏ phiếu cho Quốc hội cho thấy bức tranh tổng thể về đảng mà cử tri Mỹ trên toàn quốc muốn nắm quyền tại Quốc hội. Tuy nhiên, những số liệu này không phản ánh đầy đủ diễn biến phức tạp ở từng bang và từng khu vực bầu cử, vốn sẽ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện.

Ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri Cộng hòa trong vấn đề nhập cư, với 79% cử tri trong đảng ủng hộ cách xử lý của ông. Tuy nhiên, nếu xét trên toàn bộ cử tri Mỹ, chỉ 36% ủng hộ chính sách này, trong khi 55% phản đối.

Một số đồng minh Cộng hòa tại Quốc hội đã cảnh báo chiến dịch trục xuất mạnh tay những người nhập cư trái phép của ông Trump có thể khiến ông mất sự ủng hộ của những cử tri có người thân mới nhập cư vào Mỹ, trong đó có một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha.

Khoảng 35% người tham gia khảo sát ủng hộ cách ông Trump xử lý vấn đề chống tội phạm, trong khi 50% không đồng tình.

Cuộc thăm dò Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến với 1.277 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ. Biên độ sai số của cuộc khảo sát là 3 điểm phần trăm.

Theo Reuters