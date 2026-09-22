Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới được phát triển và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật, do Viện Khoa học Quốc phòng phát triển, ngày 26/5/2026. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông báo của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Cục tên lửa của nước này đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới hôm 20/9 trước sự chứng kiến của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

KCNA không nêu rõ loại hệ thống vũ khí nào, nhưng nhấn mạnh cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển công nghệ hệ thống vũ khí. Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim mô tả cuộc thử nghiệm là một minh chứng về công nghệ quốc phòng tiên tiến và một bước đổi mới rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Triều Tiên.

Thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về biển phía Đông bán đảo Triều Tiên từ khu vực Wonsan. Tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15h00 giờ địa phương (13h00 giờ Hà Nội) từ khu vực Wonsan và bay khoảng 450 km. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn thứ 2 được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17h50 và bay hơn 600 km.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết kiên quyết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi nước này nối lại đối thoại. Nội dung này được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc đàm phán ba bên tại New York (Mỹ) ngày 21/9 (giờ địa phương).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/9 cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã gặp nhau bên lề Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA 81).

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng 3 nước tái khẳng định cam kết kiên quyết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và cấm hỗ trợ tạo doanh thu cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC).

Ba ngoại trưởng cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định rằng con đường đối thoại vẫn rộng mở và kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại. Lời kêu gọi nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.

Cũng theo tuyên bố chung, ngoại trưởng 3 nước nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác cho tất cả các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng 3 nước cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng, trong đó có các diễn biến ở Đông Bắc Á và Trung Đông, và nhất trí tăng cường hơn nữa liên lạc và phối hợp ba bên trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng trên trường quốc tế.