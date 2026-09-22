Người dân tị nạn Yemen đang cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực và nơi ở

Một người phụ nữ nấu lá cây cho gia đình vì thiếu lương thực, tại quận Al Asha, tỉnh Amran, Yemen. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã phối hợp các đối tác quốc tế nhằm tăng cường hỗ trợ những gia đình phải di tản và người đang cần trợ giúp. Tuy nhiên, hoạt động ứng phó nhân đạo vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí kéo dài và những hạn chế về tiếp cận vào các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo OCHA, tính đến cuối tuần qua, khoảng 21.000 hộ gia đình đã phải di tản tại Yemen kể từ ngày 1/8, phần lớn tập trung tại các tỉnh Taiz và Lahj. Con số này dự kiến tiếp tục tăng khi công tác đăng ký tị nạn được triển khai đầy đủ hơn.

Kể từ ngày 1/8, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc đã xác minh 125 trường hợp dân sự bị ảnh hưởng trong 36 vụ việc, trong đó 32 người thiệt mạng và 93 người bị thương. Riêng trong tháng 9 năm 2026, phụ nữ và trẻ em chiếm hơn 80% số thương vong. Liên hợp quốc cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể.

Một gia đình có bảy người con phải rời bỏ nhà cửa từ tám năm trước do những xung đột tại Yemen. (Ảnh: Liên hợp quốc)

OCHA cho biết, một số xe cứu thương tại tỉnh Lahj đã bị tấn công hôm 19/9, khiến một lái xe và một nhân viên cấp cứu thiệt mạng. Chín cơ sở hoặc địa điểm chăm sóc y tế tại các tỉnh Taiz, Lahj và thành phố Al Hodeidah đã bị hư hại, đóng cửa hoặc bị tấn công trực tiếp. Các bệnh viện tiếp nhận người bị thương đang trong tình trạng thiếu máu dự trữ, thuốc gây mê và vật tư phẫu thuật.

OCHA nhấn mạnh phụ nữ và trẻ em gái tại Yemen từ lâu đã phải đối mặt với mức độ rủi ro cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trong bối cảnh khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hết sức hạn chế. Trung bình mỗi ngày có 3 phụ nữ tại Yemen tử vong do các biến chứng liên quan đến thai kỳ hoặc trong quá trình sinh nở. Tình trạng xung đột leo thang gần đây càng làm gia tăng những nguy cơ này.

Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ước tính có hơn 2.700 phụ nữ mang thai nằm trong số những người buộc phải rời bỏ nơi cư trú. Trong đó, có khoảng 300 người dự kiến sinh con trong vòng 2 tuần tới và ít nhất 500 người cần được chăm sóc cấp cứu về sản khoa hoặc sơ sinh.

Tuy nhiên, một số cơ sở sản khoa cấp cứu chủ chốt tại Taiz đã phải đóng cửa, khiến những phụ nữ tị nạn mang thai buộc phải sinh con ngoài trời, mà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

OCHA cho biết: Các đối tác nhân đạo đã hỗ trợ gần 13.000 hộ gia đình di tản, thông qua việc cung cấp các gói hàng cứu trợ khẩn cấp và những hỗ trợ thiết yếu khác. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chuyển vật tư phẫu thuật và thuốc kháng sinh tới 4 bệnh viện tại các thành phố Aden và Marib.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan bảo vệ dân thường, trong đó có nhân viên y tế và xe cứu thương, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo được triển khai an toàn, thông suốt và không bị cản trở tới những người đang cần hỗ trợ.