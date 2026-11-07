Triệt xóa ổ bạc trên đồi

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

Công an phường Nam Nha Trang đã phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Khánh Hòa,đột kích, bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc "tài xỉu" với tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc lên tới hơn 12 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng: Trương Thị Lại (1977, trú phường Nam Nha Trang) và Nguyễn Văn Hải (1977, trú phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi: “Đánh bạc”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 “con bạc” khác để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.