Công an Gia Lai chủ động bảo đảm an toàn mùa thu hoạch nông sản

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch các loại nông sản chủ lực như mía, mì, cà phê. Hoạt động thu hoạch, vận chuyển nông sản được dự báo sẽ khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt là xe công nông, loại phương tiện vận chuyển phổ biến của người dân khu vực Tây Nguyên. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các loại tội phạm xâm phạm tài sản.

Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, xe công nông là phương tiện được nhiều hộ nông dân sử dụng để vận chuyển cà phê. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trước mùa thu hoạch, đơn vị đã phối hợp với các thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không chở người trên thùng xe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, đi đúng phần đường, làn đường.

Lực lượng Công an cấp decal phản quang miễn phí cho người dân.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông, cấp miễn phí decal phản quang và hướng dẫn người dân dán tại những vị trí phù hợp trên phương tiện, giúp các xe khác dễ nhận diện khi lưu thông vào ban đêm, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Đến nay, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an các địa phương tuyên truyền, dán decal phản quang cho gần 500 xe công nông trên địa bàn được phân công quản lý.

Anh Kpuih Leo (trú tại làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai) cho biết, việc được cấp và hướng dẫn dán decal phản quang trên xe công nông là hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong mùa thu hoạch sắp tới.

“Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm do các phương tiện tông vào xe công nông vì loại xe này không có đèn chiếu hậu, không có phản quang để người đi đường nhận biết và chủ động phòng tránh. Nay được các anh cấp miễn phí decal và hướng dẫn cách dán, bà con rất yên tâm”, anh Kpuih Leo chia sẻ.

Không chỉ tập trung bảo đảm an toàn giao thông, công tác phòng ngừa tội phạm cũng được Công an các địa phương chú trọng triển khai. Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng Công an xã Chư Păh cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công các tổ tuần tra do Công an xã chủ trì, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra hằng đêm tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã tăng cường tuyên truyền trực tiếp và thông qua fanpage của đơn vị về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Trước mùa thu hoạch nông sản, đơn vị cũng mời làm việc, giáo dục, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý và một số thanh thiếu niên chưa có việc làm, nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp tài sản.

Công an các xã tổ chức tuần tra đêm nhằm phòng ngừa trộm cắp nông sản.

Tại các vùng nguyên liệu mía, mì thuộc các địa bàn Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AGRIS-CN Gia Lai ký kết quy chế phối hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT trong niên vụ mía 2026-2027.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng CSGT chủ động phối hợp với Công an 18 xã, phường có vùng nguyên liệu mía tham mưu, triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê, chèn ép trong thu mua nông sản, gây thiệt hại cho người dân. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường vận chuyển và khu vực cổng ra vào nhà máy. Các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho doanh nghiệp, người dân ký cam kết trước khi bước vào vụ thu hoạch mía.

Với sự chủ động của lực lượng Công an cùng sự phối hợp của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, các giải pháp bảo đảm ANTT, TTATGT trong mùa thu hoạch nông sản được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, giữ bình yên trên những tuyến đường và vùng sản xuất nông nghiệp.