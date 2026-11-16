Lần đầu tiên Sun World Ba Na Hills mở phiên chợ đặc sản xứ Quảng

Quần thể du lịch, giải trí mang chuỗi trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa dân gian tại Chợ Chu Choa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nếm trọn hương vị xứ Quảng trên đỉnh núi Chúa

Người Quảng có một thán từ rất riêng: “Chu choa”. Đó là tiếng reo bật ra khi gặp điều bất ngờ, thú vị. Lấy cảm hứng từ chính tiếng reo dân dã ấy, Sun World Ba Na Hills tổ chức Chợ Chu Choa làm điểm nhấn chính cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay.

Với mong muốn biến Chợ Chu Choa thành phiên chợ đặc sản xứ Quảng đậm bản sắc, Sun World Ba Na Hills mang đến trải nghiệm ẩm thực và văn hóa đậm nét vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ẩm thực xứ Quảng được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế tại Chợ Chu Choa.

Bước vào Chợ Chu Choa, du khách như lạc về phiên chợ làng quê xứ Quảng với góc quê được sắp đặt tỉ mỉ, quang gánh, nong nia dân dã, tất cả trở thành phông nền check-in mộc mạc. Thấp thoáng giữa tiếng mời chào là thanh âm đàn tranh hòa cùng sáo trúc, khi réo rắt, khi êm ả như dòng Thu Bồn chảy qua miền ký ức.

Giữa tiết trời se lạnh trên đỉnh núi, tô mì Quảng vàng ươm sợi, nước dùng sóng sánh, rắc nắm đậu phộng rang và chiếc bánh tráng giòn rụm bẻ vụn lên trên giúp du khách ấm bụng. Bên cạnh đó là món quà quê làm nên thương hiệu ẩm thực xứ Quảng như bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm đậm đà, bánh xèo, bánh bèo, bánh ít lá gai dẻo thơm, cùng các loại bánh dân gian và sản vật địa phương.

Du khách có cơ hội khám phá văn hóa xứ Quảng trong dịp này.

Không dừng ở thưởng thức ẩm thực, du khách còn được tự tay làm món quà đậm chất văn hóa bản địa: Nặn tò he, tô tượng thạch cao, vẽ nón lá theo cảm hứng riêng. Đặc biệt là gian hàng “Tiếng Việt”, nơi ông đồ viết tên tặng khách. Với du khách quốc tế, đây còn là cơ hội có cái tên Việt Nam thật đẹp, mang về kỷ niệm nhỏ nhưng đủ để nhớ về chuyến đi.

Ông đồ viết tên tiếng Việt, viết chữ cho du khách.

Trước khi rời chợ, du khách đừng quên ghé dãy Hội An - không gian mua sắm quà Việt với đặc sản, sản phẩm làng nghề, đồ thủ công và quà lưu niệm, mang hương vị xứ Quảng về nhà.

Khám phá trải nghiệm mang “thương hiệu” Bà Nà

Sau khi khám phá phiên chợ Chu Choa, du khách có cơ hội tận hưởng trải nghiệm độc đáo trên mây đã trở thành “thương hiệu” của Bà Nà. Trên đỉnh núi, Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ rêu phong vẫn là biểu tượng check-in hấp dẫn; Làng Pháp cổ kính như “tiểu Paris” thu nhỏ; Lâu đài Mặt Trăng và Quảng trường Nhật Thực hút hồn du khách bởi vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.

Con đường lá vàng là điểm check-in mới, hút khách bậc nhất tại Sun World Ba Na Hills.

Mùa này, con đường lá vàng ngay lối vào Sảnh Hoa hồng tại Quảng trường Nhật Thực là một trong những điểm check-in thu hút du khách bởi vẻ đẹp lãng mạn. Với tâm hồn ưa khám phá, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác “Nguồn cội” rộng gần 800 m2 đưa bạn qua 7 phân khu huyền ảo, nơi ánh sáng biến đổi theo từng bước chân và cái chạm tay.

Nếu thích cảm giác mạnh, máng trượt Alpine Coaster với tốc độ lên đến 40 km/h là lựa chọn không thể bỏ qua. Fantasy Park - công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam cùng khu hội chợ châu Âu với xe điện đụng, đu bay diệu kỳ, vũ điệu Hoa Bia giữ trọn năng lượng cho cả nhóm bạn lẫn gia đình.

Tiệm bánh Eric Kayser thu hút đông đảo du khách kể từ khi ra mắt.

Sau khi vui chơi thỏa thích với thế giới giải trí đa dạng, du khách để vị giác tiếp tục du ngoạn với món bánh Pháp thủ công trứ danh tại Eric Kayser ở Làng Pháp, tận hưởng ly cà phê Starbucks với tầm nhìn ra vườn hồng Rosa hay thực đơn nóng hổi mùa lạnh từ lẩu ly, xiên nướng Hàn Quốc, Yakitori Nhật Bản đến Cheese Fondue tại Brasserie...

Để hành trình trải nghiệm trên đỉnh núi Chúa thêm trọn vẹn, Sun World Ba Na Hills đang triển khai chương trình ưu đãi “First 18-25” dành riêng cho du khách từ 18 đến 25 tuổi, áp dụng đến hết 31/12.

Theo đó, du khách thuộc đối tượng này sẽ được hưởng mức giá hấp dẫn với vé cáp treo 500.000 đồng, combo cáp treo kèm buffet trưa còn 800.000 đồng hay combo cáp treo kèm voucher ẩm thực chỉ 750.000 đồng. Đặc biệt, mỗi vé cáp treo còn được tặng kèm một bánh Pháp thủ công tại Eric Kayser hoặc 2 ly Sun Kraftbeer 250 ml kèm suất tham quan xưởng bia Ba Na Brew House.

Trong tiết trời se se lạnh trên đỉnh núi Chúa, Ngày Hội Văn hóa Việt Nam tại Sun World Ba Na Hills không chỉ là sự kiện giải trí mà trở thành nhịp cầu kết nối di sản. Đó là nơi hương vị xứ Quảng mộc mạc hòa cùng vẻ đẹp tráng lệ của miền tiên cảnh, nơi vẻ đẹp văn hóa Việt Nam được tôn vinh và hòa quyện cùng vẻ đẹp văn hóa toàn cầu nơi miền tiên cảnh.

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.