Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười liên tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép khí N2O hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn.

Các bị can trong vụ án.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh đã tổ chức lắp đặt hệ thống máy móc, thuê địa điểm tại lô CN07, Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh để sản xuất khí N2O, nhằm cung cấp trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp. Sau khi sản xuất, khí N2O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại, sau đó phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ 1.311 bình chứa khí N2O, gần 20 tấn khí N2O đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất cùng 16,5 tấn tiền chất phục vụ việc sản xuất khí N2O.

Tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 22 bị can, trong đó có 11 bị can về tội “Sản xuất hàng cấm” và 11 bị can về tội “Mua bán hàng cấm”; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can.

Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới sản xuất, mua bán và tiêu thụ khí N2O để xử lý theo quy định pháp luật.