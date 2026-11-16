Thanh niên đập kính taxi, kéo tài xế ra ngoài hành hung ở TPHCM

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Hôm nay (16/11), Công an phường Dĩ An (TPHCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi đập bể kính xe taxi công nghệ, hành hung tài xế giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/11, Võ Minh Tâm (29 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ phường Dĩ An) nhậu cùng bạn bè trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4. Khoảng 17h, Tâm gọi vợ là chị T.P.B.B (25 tuổi) đến đón về bằng xe máy.

Diễn biến Tâm đập vỡ kính taxi, hành hung tài xế được người đi đường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Trên đường đi bộ, Tâm phát hiện taxi công nghệ vừa va quẹt với xe máy của vợ nên bực tức, chặn đầu ô tô để giải quyết.

Tại đây, Tâm cầm điện thoại ném vào cửa kính taxi, yêu cầu tài xế T.D.T. (43 tuổi) xuống xe. Tuy nhiên, tài xế đóng kín cửa nên Tâm tiếp tục đập kính, dùng tay giật mạnh khiến kính chắn gió văng ra ngoài, sau đó túm áo kéo tài xế ra khỏi xe.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Chỉ đến khi vợ Tâm và một số người đi đường can ngăn, người này mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến được người đi đường quay lại, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Tối cùng ngày, công an xác định được danh tính Tâm và mời người này đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi như trong clip và xin lỗi tài xế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản để xử lý theo quy định.