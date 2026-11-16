Đà Nẵng yêu cầu chuẩn hóa số liệu về nhà ở, bất động sản

Ngày 12/11, Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, các cơ sở khẩn trương đăng nhập Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ http://thongtinbds.moc.gov.vn, thực hiện rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thông tin theo Biểu mẫu N11: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương chuẩn hoá, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đối với các đơn vị chưa được cấp tài khoản, Sở Xây dựng đề nghị cử đầu mối cung cấp thông tin, gồm nhân viên và lãnh đạo phụ trách, gửi về Sở trước ngày 18/11/2026 để được tạo lập tài khoản. Mỗi đơn vị được cấp 2 tài khoản, gồm 1 tài khoản lãnh đạo phụ trách và 1 tài khoản chuyên viên nhập liệu.

Sở Xây dựng lưu ý, theo Điều 76 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ, hành vi vi phạm quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ bị xử lý theo quy định.

Cụ thể: phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với các hành vi: cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba không đúng quy định; làm sai lệch hoặc thất thoát hệ thống thông tin, dữ liệu; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu; khai thác, sử dụng thông tin không đúng quy định; không thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp.

Đối với tổ chức không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 đến 6 tháng. Tùy hành vi vi phạm, tổ chức còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản nghiêm túc phối hợp, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng qua số điện thoại 0236.3565539 để được hướng dẫn.