SHB lọt top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 của Forbes Việt Nam

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) xếp vị trí thứ 10, đồng thời thuộc top 5 ngân hàng TMCP tư nhân có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Năm 2021, SHB từng góp mặt trong top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn.

Giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 11 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu. Theo công bố, 50 thương hiệu năm nay có tổng giá trị thương hiệu 25,75 tỷ USD, trải rộng 17 nhóm ngành, từ ngân hàng, công nghiệp, bất động sản, tiêu dùng đến y tế, công nghệ và dịch vụ. Riêng 10 thương hiệu đứng đầu đóng góp hơn 20,5 tỷ USD, tương đương gần 80% tổng giá trị toàn danh sách.

Việc SHB góp mặt trong top 10 cùng giá trị thương hiệu 836 triệu USD ghi nhận quá trình 33 năm xây dựng và phát triển của ngân hàng, đồng thời phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của SHB trên thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam.

“Việc được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 là niềm tự hào và sự ghi nhận ý nghĩa đối với nỗ lực của SHB. Với chúng tôi, thương hiệu có giá trị không chỉ được đo bằng quy mô hay những con số, mà còn bằng niềm tin của khách hàng, đối tác và xã hội,. Dấu mốc này tiếp thêm động lực để SHB đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế”, đại diện SHB chia sẻ.

Dấu mốc top 10 thương hiệu dẫn đầu đến đúng thời điểm SHB kỷ niệm 33 năm thành lập và bước vào giai đoạn phát triển mới. Ngân hàng chuyển mình cùng diện mạo thương hiệu hiện đại, tinh thần đổi mới và định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”. Trong đó, công nghệ là động lực bứt phá theo định hướng 5 FIRST gồm Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

SHB định hướng trở thành “ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Tháng 4, SHB công bố nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hình tượng chữ S gợi dáng hình Việt Nam, kết hợp triết lý “trời tròn - đất vuông”, đưa yếu tố văn hóa dân tộc vào diện mạo hiện đại, hướng đến công nghệ và hội nhập.

Song song hoạt động kinh doanh, SHB chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng xây dựng Khung Tài chính Bền vững, thúc đẩy tài chính xanh, hỗ trợ dự án năng lượng sạch, góp phần hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam. SHB cũng triển khai chương trình an sinh xã hội như xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trường học, trao học bổng cho trẻ em nghèo tại nhiều địa phương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia cùng cộng đồng.

Dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế

Bên cạnh Forbes Việt Nam, nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế liên tiếp ghi nhận thương hiệu SHB. Năm 2026, SHB có tên trong top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới do Brand Finance xếp hạng, đồng thời góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500, top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín do Vietnam Report công bố và nhận giải thưởng “Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam” của The Asian Banker.

Loạt ghi nhận này phản ánh sự phát triển đồng thời của SHB trên nhiều phương diện, từ năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm dịch vụ đến uy tín thương hiệu và khả năng thích ứng trước biến động của thị trường trong nước và quốc tế.

Mới đây, SHB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Singapore (SGD) do Quỹ tín thác ADB bảo lãnh, nhận xếp hạng “AA” từ S&P Global Ratings. Ngoài ra, ngân hàng huy động thành công khoản vay hợp vốn do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, cùng nhóm tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh chính gồm State Bank of India, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank. Các thương vụ này cho thấy SHB đáp ứng chuẩn mực quốc tế và hội nhập mạnh mẽ vào nền tài chính thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, SHB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 14.309 tỷ đồng, tăng gần 17% so cùng kỳ năm 2025. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạt khoảng 993.512 tỷ đồng, tiến sát mốc một triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức khoảng 19,21%, thuộc nhóm hiệu quả hàng đầu ngành ngân hàng.

Lợi nhuận tăng trưởng cùng hoạt động an toàn, hiệu quả đáp lại niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư. Sở hữu hơn 200.000 cổ đông, SHB thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu cổ đông đại chúng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu SHB nằm trong rổ VN30 gồm 30 mã vốn hóa lớn, thanh khoản cao, khẳng định vị thế ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu.

Kết quả kinh doanh tích cực tạo dư địa để SHB đầu tư cho mục tiêu dài hạn. Ngân hàng triển khai chuyển đổi toàn diện dựa trên 4 trụ cột gồm cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt quá trình đó là hệ giá trị văn hóa “Tâm - tin - tín - tri - trí - tầm”, truyền thừa qua 33 năm và tạo nên bản sắc SHB.

Từ nền tảng sẵn có, SHB bước vào chu kỳ phát triển mới cùng khát vọng xây dựng ngân hàng năng động, hiện đại, hội nhập và có năng lực cạnh tranh ngày càng cao. Dấu mốc top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026 ghi nhận thành quả đạt được, đồng thời tạo động lực để SHB nâng cao giá trị thương hiệu, gắn bó cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.