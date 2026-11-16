Toàn cảnh vụ lừa đảo 1.000 tỷ: Cựu 'sếp' Sen Tài Thu hưởng lợi 225 tỷ

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, nhóm lãnh đạo Sen Tài Thu đã huy động hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, cam kết mua lại với lợi nhuận 9-13,5%/năm.

Tuy nhiên, hoạt động tăng vốn chỉ mang tính hình thức, doanh nghiệp không có lợi nhuận. Nhóm bị cáo bị xác định chiếm đoạt gần 989 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương được xác định hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng, gồm hơn 200,6 tỷ đồng tiền hoa hồng và gần 24,8 tỷ đồng chênh lệch từ hoạt động cho vay.

Hương sử dụng 9 tỷ đồng mua căn hộ tại Royal City, 9 tỷ đồng mua ô tô BMW và 5,2 tỷ đồng mua căn hộ tặng Nguyễn Thanh Tú.

Đến nay, 266 nhà đầu tư trình báo bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, trong đó có 3 căn hộ Royal City, BMW X7 và Mercedes-Benz E200.