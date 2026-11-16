An Nghĩa đẩy mạnh phòng, chống ma túy

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh

Công an xã An Nghĩa làm việc với đối tượng nghiện ma tuý trong diện quản lý trên địa bàn.

Mặc dù không có tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã An Nghĩa vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xảy ra 5 vụ với 8 đối tượng liên quan đến ma túy; lực lượng chức năng đã đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, Công an xã đang quản lý 29 đối tượng liên quan đến ma túy, gồm 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 6 đối tượng nghiện ma túy và 16 đối tượng sau cai nghiện.

Trước thực tế đó, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với tình hình địa bàn. Trong đó, chú trọng công tác rà soát, thống kê, nắm chắc số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Công an xã đã tham mưu UBND xã thành lập Tổ rà soát, thống kê các nhóm đối tượng trên; đồng thời thành lập Tổ tư vấn tâm lý, xã hội để quản lý, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Công an xã An Nghĩa phối hợp các lực lượng ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý.

Trên địa bàn xã có 26 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 2 nhà nghỉ và 2 quán karaoke thuộc nhóm dịch vụ nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã đã tổ chức cho các chủ cơ sở ký cam đoan, cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra hoạt động liên quan đến ma túy; đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy được thể hiện qua một số vụ việc cụ thể. Điển hình, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 15/8/2026, Công an xã An Nghĩa tiến hành gọi hỏi, răn đe Lê Văn Toan (sinh năm 1989), trú tại thôn Đồng Danh. Quá trình làm việc, Toan tự nguyện giao nộp một gói nilon chứa chất nghi là ma túy. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng có kết quả dương tính với heroin và khai nhận đã sử dụng ma túy mua của Lê Văn Khởi (sinh năm 1998), cùng trú tại thôn Đồng Danh.

Đối tượng Lê Văn Khởi (áo đen) với tội danh tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ quan Công an.

Tiến hành khám xét nơi ở của Khởi, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói nilon chứa chất bột dạng cục màu trắng. Khởi khai nhận số ma túy này mua của Bùi Văn Thuận (sinh năm 1993), trú tại thôn Vai, để sử dụng và bán lại cho Toan. Tiếp tục truy xét đối tượng liên quan, Công an xã nhận được thông tin phối hợp từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về việc phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Thuận và Bùi Văn Dương (sinh năm 1988), trú tại xã Dũng Tiến, khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Vai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói giấy chứa chất bột dạng cục màu trắng, các đối tượng khai nhận là heroin. Các vụ việc đang được điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Xác định phòng ngừa xã hội là giải pháp căn cơ, lâu dài, Công an xã An Nghĩa chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, đưa nội dung này đến từng khu dân cư. Các mô hình, phong trào như “Phòng, chống ma túy từ gia đình”, xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư văn hóa gắn với tiêu chí không có ma túy được quan tâm triển khai, nhân rộng. Địa phương xác định kết quả thực hiện các tiêu chí phòng, chống ma túy là một trong những căn cứ đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị cơ sở, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép 10 cuộc tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, quy định pháp luật và trách nhiệm của công dân trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy cho thanh, thiếu niên, học sinh được quan tâm nhằm ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập học đường.

Công an xã An Nghĩa chủ động phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền pháp luật cho giáo viên và học sinh.

Trung tá Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã An Nghĩa cho biết: “Phòng, chống ma túy muốn đạt hiệu quả bền vững phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh với phòng ngừa, trong đó vai trò của gia đình và cộng đồng dân cư rất quan trọng. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền để người dân chủ động nhận diện, phòng tránh và tố giác tội phạm ma túy. Mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; mỗi dòng họ, khu dân cư tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm sẽ góp phần tạo nên mạng lưới phòng ngừa rộng khắp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương giữ vững an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng xã văn hóa không ma túy”.