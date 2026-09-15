Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng

Một số đối tượng bị bắt giữ trong quá trình Công an TP Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Ngày 14/9, Công an TP Quảng Ninh thông tin về việc phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, đầu tháng 2/2026, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an TP Quảng Ninh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn nên xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt cùng 3.353,07 USDT. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên những hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn người để tiếp cận và xây dựng các kịch bản lừa đảo phù hợp.

Để tránh bị phát hiện, truy vết, nhóm này thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Các đối tượng chỉ lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm và di chuyển qua nhiều địa phương.

Cơ quan Công an nhận định, trong số các nạn nhân có nhiều người từng được tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng chưa chủ động cập nhật thông tin, thiếu cảnh giác nên vẫn bị các đối tượng thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, lực lượng chức năng đã từng bước truy xét, bóc tách và làm rõ đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, qua đó ngăn chặn hành vi lừa đảo tiếp diễn.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân không công khai, cung cấp hoặc để lộ dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức cần tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để tội phạm thu thập và sử dụng thông tin vào mục đích lừa đảo.

Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện nhóm người thuê căn hộ, homestay hoặc nhà ở trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm và sử dụng nhiều thiết bị điện tử với biểu hiện bất thường. Đồng thời, thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng để nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng.