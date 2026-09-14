Chính phủ bãi bỏ 18 nghị định, bỏ nhiều điều khoản trong 6 nghị định

Nghị định 356/2026 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 24 nghị định nhằm chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ bãi bỏ Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Cụ thể, Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định. Bao gồm:

Nghị định 35 về đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ.

Nghị định 88 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội.

Nghị định 36 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87 (12/12/1995); của Nghị định 88 (14/12/1995) và Nghị định 194 (31/12/1994) của Chính phủ.

Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Nghị định 08/2003 về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Nghị định 66/2004 về việc chuyển ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính.

Nghị định 138/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Nghị định 170/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Nghị định 61/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004 quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Nghị định 97/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Nghị định 106/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007.

Nghị định 92/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Nghị định 117/2014 quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

Nghị định 33/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nghị định 37/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định 75/2018 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.

Nghị định 29/2022 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị định 145/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bãi bỏ một phần 6 nghị định

Chính phủ cũng thực hiện bãi bỏ một phần 6 nghị định, bao gồm:

Bãi bỏ Điều 3 Nghị định 103/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Điều 28 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009.

Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Nghị định 22/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bãi bỏ Điều 13 Nghị định 35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bãi bỏ Điều 26 Nghị định 79/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bãi bỏ Điều 32 Nghị định 148/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế.