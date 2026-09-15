Phạt 152 triệu đồng, đình chỉ 12 tháng một phòng khám y học cổ truyền ở Nghệ An

Ngày 14.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6, thuộc Công ty TNHH TMDV Y tế Tâm Anh, có địa chỉ tại số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này.

Phòng khám YHCT Tâm Đức 6

Kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám có 6 hành vi vi phạm hành chính. Trong đó, người hành nghề tại cơ sở không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại phòng khám trong thời gian đăng ký hoạt động và cũng không thực hiện việc ủy quyền theo quy định.

Cơ sở này còn bị xác định sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám YHCT Tâm Đức 6

Ngoài các vi phạm liên quan đến nhân lực và phạm vi hoạt động, phòng khám chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám, chữa bệnh; đồng thời không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế theo quy định.

Với 6 hành vi vi phạm, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 bị xử phạt tổng số tiền 152 triệu đồng. Cùng với đó, cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành.

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc xử lý nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động khám, chữa bệnh, yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định về nhân lực, điều kiện hoạt động, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý thiết bị y tế. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng của người bệnh.