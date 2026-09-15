Đề nghị truy tố 2 đối tượng tổ chức cho 15 người nhập cảnh trái phép

Hai bị can Nguyễn Văn Trung, Vũ Văn Tùng cùng nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2025, Vũ Văn Tùng (SN 1996, trú tại khu phố Bình Ngọc 2, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) quen một người Trung Quốc tên “A Cáy”.

Người này đặt vấn đề thuê Tùng đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tiền công 1 triệu đồng/người nếu đưa đón thành công. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, do không có việc làm ổn định và muốn kiếm tiền, Tùng vẫn đồng ý.

Khoảng giữa tháng 12/2025, Tùng rủ Nguyễn Văn Trung (SN 1992, trú tại khu phố Bình Ngọc 4, phường Móng Cái 1) tham gia đón người nhập cảnh trái phép. Trung được hứa trả 5 triệu đồng cho mỗi chuyến vận chuyển thành công, không phụ thuộc số người, nên nhận lời.

Ngày 31/12/2025, theo yêu cầu của Tùng, Trung đến khu vực bờ biển Ngọc Sơn, khu Bình Ngọc 2, phường Móng Cái 1 để đón nhóm người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép.

Sau khi đón được người, Trung dẫn cả nhóm đi xuyên qua khu vực rừng cây, lên đường Ngọc Sơn để chờ bàn giao cho xe khách theo số điện thoại do Tùng cung cấp.

Trong lúc chờ phương tiện đến đón, Trung bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 8/1/2026, Vũ Văn Tùng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh đầu thú. Quá trình điều tra, Tùng và Trung khai nhận hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào ngày 31/12/2025.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Vũ Văn Tùng và Nguyễn Văn Trung về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, thu nhập cao”; không tham gia môi giới, đưa đón, dẫn đường hoặc tiếp tay cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn và xử lý theo quy định.