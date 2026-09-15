Khởi tố 6 người liên quan vụ hành hung tài xế taxi

Như Báo Công lý đã đưa tin, rạng sáng 30/8, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998, trú tại thôn Đại Trà, xã Kiên Minh, TP Hải Phòng) trong quá trình hành nghề lái taxi đã bị một nhóm người hành hung tại khu vực quán Lin Lounge79, khu phố Xuân Lan, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh.

Hình ảnh nhóm khách nữ xô xát với tài xế taxi được camera trên xe ghi lại.

Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Trung Kiên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hà Thúy Vân, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Hà Ngọc Ly cùng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự và bị tạm giam.

Cùng tội danh trên, Đặng Ngọc Loan bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h30 ngày 29/8, Hà Thúy Vân cùng Đỗ Thanh Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thế Mạnh, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thị Mai Trang đến quán Lin Lounge79 uống bia, nghe nhạc.

Đến khoảng 2h20 ngày 30/8, cả nhóm ra về. Vân cùng Tùng, Ly và Trang lên taxi do anh Đạt điều khiển. Khi xe di chuyển về hướng trung tâm phường Móng Cái 1, Vân đề nghị tài xế quay lại đón thêm người nhưng anh Đạt cho biết xe chỉ chở được 4 người.

Sau lời qua tiếng lại, Vân kéo giật tóc anh Đạt về phía sau rồi cùng Ly và Trang dùng tay tát vào mặt tài xế. Tùng cũng kéo tóc, đấm vào đầu anh Đạt, còn Trang dùng dép đánh vào vùng ngực.

Bị đánh, anh Đạt tri hô rồi mở cửa xe chạy về phía quán. Nhóm người trên xe tiếp tục đuổi theo.

Thấy nhóm bạn đang đuổi anh Đạt, Lê Trung Kiên và Đặng Ngọc Loan xuống xe hỏi và được nghe có người nói tài xế có hành vi sàm sỡ nên cùng tham gia đuổi đánh.

Khi anh Đạt chạy đến trước cửa quán, Loan dùng chân đạp, tay đấm về phía anh Đạt; Kiên cầm chiếc điếu cày đựng trong túi da đánh một phát vào vùng đầu tài xế.

Sau đó, anh Đạt tiếp tục bị một số người trong nhóm hành hung. Một nam thanh niên vào can ngăn cũng bị đuổi đánh, khiến vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhân viên và khách tại quán sau đó phải can thiệp, ngăn cản.

Anh Đạt được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Sáng cùng ngày, bố anh Đạt đến Công an phường Móng Cái 1 trình báo vụ việc và giao nộp 5 đoạn video có liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.