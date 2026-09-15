Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án để điều tra về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến việc làm giả tài liệu hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam. Ảnh: CAPT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách của Nhà nước thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng, thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng đã làm giả các bộ hồ sơ (gồm các giấy tờ: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp). Qua đó trục lợi chính sách nhằm mua, sở hữu được nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ những người mua.

Trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ là rất lớn, việc làm trên của các đối tượng xâm phạm tính đúng đắn, nhân văn của chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng trực tiếp của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT. Ảnh: CAPT

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam (địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Trần Trọng Đức, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội;

Phạm Thị Thủy, là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT (địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh (địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh. Ảnh: CAPT

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.

Quá trình kiểm sát, VKSND tỉnh Phú Thọ đã kịp thời kiểm sát việc khởi tố, phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật, có căn cứ và cần thiết, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường phối hợp, kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.