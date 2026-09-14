Đề nghị truy tố 2 đối tượng tổ chức đón 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bị can Nguyễn Văn Trung, Vũ Văn Tùng và những công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Vũ Văn Tùng và Nguyễn Văn Trung về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2025, Vũ Văn Tùng (SN 1996, trú Khu phố Bình Ngọc 2, phường Móng Cái 1) quen một người Trung Quốc tên “A Cáy”. Người này đặt vấn đề thuê Tùng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng/người nhập cảnh thành công.

Biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do không có việc làm ổn định và được trả công cao, Tùng vẫn đồng ý tham gia.

Đến khoảng giữa tháng 12/2025, Tùng rủ Nguyễn Văn Trung (SN 1992, trú Khu phố Bình Ngọc 4, phường Móng Cái 1) cùng tham gia đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trung được thỏa thuận trả 5 triệu đồng cho mỗi chuyến chở người nhập cảnh trái phép thành công, không phụ thuộc số lượng người nên đồng ý.

Ngày 31/12/2025, Tùng yêu cầu Trung đến khu vực bờ biển Ngọc Sơn, thuộc Khu Bình Ngọc 2, phường Móng Cái 1 để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Sau khi đón nhóm người từ khu vực bờ biển, Trung dẫn những người này xuyên qua khu vực rừng cây đến đường Ngọc Sơn để giao cho phương tiện do Tùng bố trí.

Tuy nhiên, khi đang chờ xe ô tô đến đón, Trung cùng 15 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/1/2026, Vũ Văn Tùng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đầu thú. Quá trình làm việc, Tùng và Trung đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào ngày 31/12/2025.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết thời gian qua đã xử lý nhiều vụ án liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống loại tội phạm này.

Tuy nhiên, một số người dù nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật vẫn vì hám lợi, thiếu việc làm hoặc tin vào lời dụ dỗ về “việc nhẹ, thu nhập cao” mà tham gia đưa, đón, dẫn đường, môi giới hoặc giúp sức cho người xuất, nhập cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, thu nhập cao”; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc giúp sức cho các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, người dân cần kịp thời tố giác với cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.