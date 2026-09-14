Tìm thấy mộ tập thể 6 hài cốt liệt sĩ giữa núi đá Tuyên Quang

Từ những thông tin được thu thập qua nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở khảo sát, xác minh và đối chiếu thực địa, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích.

Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Bạch Đích

Tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ sau quá trình tìm kiếm tại khu vực được xác định có thông tin về liệt sĩ.

Cùng khu vực này, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại các vị trí khác song danh tính những người đã hi sinh hiện chưa được xác định.

Tại điểm cao 772, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tại khu vực sườn Nam điểm cao 1250 Núi Bạc, thôn Phú Lũng, xã Bạch Đích, lực lượng chức năng quy tập 2 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Hai liệt sĩ được xác định là Lỗ Trọng Sang (SN 1957) quê thôn Phượng Mao, xã Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ trước đây, cấp bậc Thượng úy, chức vụ Phó Đại đội trưởng.

Liệt sĩ Trần Xuân Vững (SN 1961) quê xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội trước đây, cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng.

Cả hai cùng thuộc C3, D3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh, hi sinh ngày 30.4.1984 tại khu vực sườn Nam điểm cao 1250 Núi Bạc, thôn Phú Lũng, xã Bạch Đích.

Tại vị trí tìm kiếm, di cốt 2 liệt sĩ được phát hiện trong một hầm đá bị sập ở độ sâu khoảng 2m cùng nhiều vật dụng còn lại sau hàng chục năm.

Các hiện vật gồm bình tông, bút viết, dép, đế giày, dây thắt lưng K82, vành mũ cứng cùng một số vật dụng sinh hoạt được lực lượng chức năng thu thập.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập về nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chăm sóc, bảo quản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm kiếm thân nhân, gia đình của 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Quá trình tìm kiếm tại các khu vực này gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều dốc đá cao, đường đi trơn trượt và dấu tích chiến trường bị đất đá, cây cối che phủ.

Tại một số vị trí, địa hình đã thay đổi qua nhiều năm nên lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên trì khảo sát, đối chiếu thông tin và tìm kiếm kĩ từng khu vực được xác định.

Những di vật như cúc áo, lược, dây lưng, đế giày và vật dụng sinh hoạt được phát hiện cùng hài cốt tạo thêm cơ sở phục vụ xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện các hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại Nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Công tác thu thập thông tin, khảo sát và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực có thông tin vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai, từng bước đưa những người đã hi sinh trở về với gia đình.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.