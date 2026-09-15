Xét xử nhóm bị cáo đánh bạc trên tàu cá ở Vịnh Hạ Long

Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh vừa thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Nguyễn Đình Mạnh (SN 1985, trú tại phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh) cùng đồng phạm về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Mạnh là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức “xóc đĩa” trên vùng biển Vịnh Hạ Long. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lựa chọn khu vực biển biệt lập để hoạt động và thường xuyên thay đổi địa điểm.

Từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026, nhóm của Mạnh sử dụng tàu cá làm phương tiện đưa đón người chơi từ nhiều địa điểm ven bờ ra khu vực Vịnh Hạ Long. Các đối tượng bố trí người cảnh giới, người giữ tiền, chuẩn bị công cụ đánh bạc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Vụ án có đông bị cáo, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Khoảng 15h45 ngày 2/1/2026, khi nhóm này đang tổ chức đánh bạc tại khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền được xác định sử dụng để đánh bạc là hơn 457 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh tập trung xét hỏi, làm rõ phương thức tổ chức đánh bạc, vai trò cầm đầu của Nguyễn Đình Mạnh, nhiệm vụ của từng bị cáo và số tiền sử dụng vào việc phạm tội. Trình tự, thủ tục tố tụng tại phiên tòa được kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Kiểm sát viên công bố bản Luận tội tại phiên tòa.

Qua xét hỏi và tranh tụng công khai, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Trên cơ sở kết quả tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi; đánh giá vai trò, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo và đề nghị mức án phù hợp.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Phán quyết của Tòa án phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; trong đó, mức án cao nhất được tuyên là 11 năm tù.