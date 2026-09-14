Giả danh lãnh đạo để 'can thiệp' vi phạm giao thông, rồi bắt tài xế chuyển tiền 'cảm ơn'

Chiều 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Chất (SN 1981 đăng ký thường trú tại tỉnh Lào Cai, tạm trú tại Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, Chất lợi dụng tâm lý lo lắng của các tài xế xe tải chạy đường dài khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý. Chất tự giới thiệu là người có chức vụ, quyền hạn, có thể can thiệp để giúp các tài xế “gỡ lỗi”, không bị xử lý hoặc giảm mức xử phạt.

Khi tài xế bị Cảnh sát giao thông dừng xe, họ gọi điện nhờ Chất can thiệp. Chất sau đó sử dụng nhiều số điện thoại, đóng các vai khác nhau, trong đó có người tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan trung ương, lãnh đạo công an một số tỉnh để gọi điện cho tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chất tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, việc lực lượng Cảnh sát giao thông có xử lý vi phạm hay không, Chất không quan tâm. Ngay cả khi tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, Chất vẫn yêu cầu họ chuyển tiền với lý do để “cảm ơn” người đã giúp đỡ.

Quá trình điều tra, công an thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu liên quan. Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Chất đã lừa đảo nhiều người trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và đề nghị những người nghi là bị hại liên hệ điều tra viên Nguyễn Hoài Nam (số điện thoại 0971.599.896) để được giải quyết theo quy định.