Ngư dân kể 4 ngày giành giật sự sống giữa biển khơi

Ngày 14/9, UBND các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu người gặp nạn trên biển.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo UBND xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng, địa phương có tàu cá QNa-90859-TS, bị gặp nạn trên biển.

Lãnh đạo địa phương tặng giấy khen và quà cho các ngư dân.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các xã, phường đã tri ân lòng dũng cảm, sự mưu trí của các ngư dân tỉnh Gia Lai không quản hiểm nguy để cứu người gặp nạn. Dịp này, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông đã trao 6 giấy khen cho các cá nhân dũng cảm cứu người; tặng quà và cờ Tổ quốc cho 2 tàu cá tham gia ứng cứu.

Bên cạnh đó, xã Núi Thành cũng tặng giấy khen, quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu người gặp nạn trên biển. Lãnh đạo phường Hoài Nhơn và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thăm hỏi, tặng quà, động viên các ngư dân tham gia cứu người cũng như ngư dân gặp nạn trên biển, động viên tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn.

Chia nhau từng ngụm nước

Sau khi được tàu cá của ngư dân Gia Lai phát hiện, cứu vớt, những ngư dân gặp nạn trên biển vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày lênh đênh giữa biển khơi, đói khát, lạnh giá và đối mặt với ranh giới sinh tử.

Ông Bùi Gặp kể lại sự việc.

Ông Bùi Gặp (sinh năm 1978, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), một trong những ngư dân may mắn sống sót, kể thời điểm tàu gặp nạn khoảng 13h30. Khi đó, các thuyền viên trên tàu vừa thức dậy, chuẩn bị công việc thì gió lớn làm đứt dù. “Anh em trên tàu xuống biển hết. Khoảng 10 phút sau thì tàu chìm”, ông Gặp nhớ lại.

Theo ông Gặp, khi con tàu chìm xuống biển, các ngư dân cố bám víu, tìm đến những vật nổi để giữ mạng. May mắn, một số chai nước dự trữ trên tàu cũng nổi lên mặt biển.

Ban đầu, mỗi người còn có thể uống được ít nước. Nhưng càng về sau, nguồn nước càng cạn kiệt. “Có khi chai nước phải chia cho 6-7 người uống, chủ yếu chỉ ngậm cho đỡ khô miệng”, ông Gặp kể.

Theo ông Gặp, giữa biển khơi, không thức ăn, nước uống ngày càng ít, những ngư dân chỉ còn biết động viên nhau cố gắng, chờ một tàu cứu hộ hoặc tàu cá đi ngang phát hiện. Đến đêm thứ ba, sau nhiều giờ ngâm mình giữa biển lạnh, các ngư dân gần như kiệt sức vì đói, khát và rét. Nguồn nước uống đã hết. Trong đêm tối, sóng lớn cuốn mất 14 người.

Sau gần 4 ngày lênh đênh trên biển, một tàu cá của ngư dân Gia Lai đã phát hiện nhóm người gặp nạn và tiếp cận cứu vớt. “Đến lúc được tàu cứu thì tôi mới nghĩ mình sẽ sống. Trước đó, hy vọng sống ít lắm”, ông Gặp nói.

Tại buổi lễ biểu dương, khen thưởng của chính quyền, ông cũng Gặp bày tỏ lòng biết ơn đối tàu cá của ông Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1986, trú phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), người cùng các thuyền viên đã kịp thời đưa những người gặp nạn lên tàu.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1986, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960), mỗi chuyến biển đều phải tính toán chi phí, nhưng khi gặp tàu cá gặp nạn thì việc cứu người là trên hết. “Lúc đó mình không nghĩ đến chuyện tốn kém hay thiệt hại cho chuyến biển. Thấy anh em gặp nạn thì phải chung tay cứu giúp. Mình làm phước, rồi sau này sẽ được báo đáp”, ông Hữu chia sẻ.

Ngư dân bày tỏ cảm ơn đối với ông Nguyễn Văn Hữu (bên phải).

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hữu cho biết, ngày 27/8, qua hệ thống thông tin tàu cá, ông nhận được tin báo một tàu câu mực của TP. Đà Nẵng cùng khoảng 50 ngư dân mất tích trên biển, nghi tàu bị chìm. Các tàu đang hoạt động trong khu vực được đề nghị tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi phát hiện dấu hiệu tàu gặp sự cố. Thời điểm này, tàu BĐ-98960 đang khai thác hải sản tại vùng biển xa bờ phía Nam quần đảo Trường Sa.

Khoảng 16h chiều 27/8, tàu BĐ-98960 phát hiện một bình gas trôi trên biển. Nhận định đây có thể là dấu hiệu của tàu cá gặp nạn, ông Hữu quyết định tổ chức tìm kiếm. Đến 7h ngày 28/8, ông Hữu cho tàu di chuyển để tìm kiếm, sau khi đi khoảng 10 hải lý tính từ vị trí phát hiện bình gas, thuyền trưởng Hữu phát hiện nhiều người đang trôi dạt trên biển. “Lúc phát hiện, các ngư dân đều kiệt sức", ông Hữu kể.

Tàu BĐ-98960 nhanh chóng tiếp cận, đưa được 30 ngư dân lên tàu. Đồng thời, ông Hữu liên lạc, kêu gọi tàu cá của người quen gần khu vực đến hỗ trợ. Tàu này sau đó tiếp cận và cứu thêm 2 ngư dân. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, tàu kiểm ngư tiếp cận khu vực và 32 ngư dân được bàn giao cho lực lượng kiểm ngư để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ và đưa về đất liền.

Theo ông Hữu, các ngư dân được cứu là thuyền viên trên tàu cá QNa-90859-TS. Sau khi bàn giao 32 người dân cho tàu kiểm ngư, tàu cá của ông tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại nhưng không phát hiện, sau đó quay trở về bờ.