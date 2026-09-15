Người đàn ông trốn truy nã 40 năm ra đầu thú

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Khiêm đến trụ sở Công an xã Nam An Phụ đầu thú.

Công an xã Nam An Phụ vừa phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú, TP Đồng Nai vận động thành công Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959) ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Khiêm có hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trước đây, nay là xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng. Khiêm từng bị cơ quan Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của công dân.

Trong thời gian chấp hành án, lợi dụng quá trình lao động, Khiêm bỏ trốn. Ngày 2/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Khiêm.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trong suốt thời gian lẩn trốn, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển và thay đổi nơi cư trú. Đối tượng chủ yếu lựa chọn các khu vực giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để sinh sống, tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và thu thập thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Nam An Phụ xác định Nguyễn Đức Khiêm đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, TP Đồng Nai.

Tổ công tác do Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Nam An Phụ làm Tổ trưởng, đã tập trung phân tích thông tin, xác minh các mối quan hệ và xây dựng phương án tiếp cận thân nhân của Khiêm tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai.

Công an xã Nam An Phụ đồng thời phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú tuyên truyền, thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật. Sau quá trình vận động kiên trì, ngày 11/9/2026, Nguyễn Đức Khiêm đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Nam An Phụ đã bàn giao Nguyễn Đức Khiêm cho Trại giam Hoàng Tiến tiếp nhận, xử lý theo quy định.